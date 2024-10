Prefeita promete maior programa habitacional já realizado em Cachoeira

Eliana Gonzaga (PT) reeleita em Cachoeira com 8359 votos quer que o turismo seja a mola mestra da economia local - Foto: Divulgação

Avançar na Infraestrutura e Educação. Esses segmentos são alguns dos quais a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), reeleita com 8.359 votos para mais uma gestão a partir de 2025, pretende priorizar.

Sem esquecer de dar robustez à Economia, a gestora já tem a fórmula.

"Estamos preparando a cidade para que o turismo seja a mola mestra da economia local. Consolidando a malha viária, asfaltando e calçando ruas, estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas nas comunidades, viabilizando o escoamento das mercadorias e ampliando a rede de transportes. Quero fortalecer ainda mais os eventos culturais, garantindo o enraizamento da nossa identidade", disse.

Eliana diz que pretende ampliar as parcerias com os governos Federal e Estadual, de olho em seguir avançando nas políticas públicas.

"Vamos evoluir ainda mais na Educação, Saúde, Cultura e realizaremos o maior programa habitacional da história do município", prometeu.

A gestora se diz grata pela conquista de mais um mandato e espera ter ainda mais força e determinação para continuar a jornada sem esquecer de segmentos essenciais à população.



"Estabelecemos um convênio com a Policlínica de Santo Antônio de Jesus, para atendimentos de média e alta complexidade, e ampliamos a rede de atendimento na policlínica do município. Implementamos o melhor programa de TFD (Atendimento Fora do domicilio), com uma rede de Transporte bem estruturada e criamos o centro de Atendimento às Pessoas Atípicas, que atende jovens e crianças autistas, dentre outros, além do Centro Municipal de Fisioterapia. Vamos criar ainda um Centro de Atendimento para o acolhimento de pessoas com Anemia Falciforme, esse grande inimigo que atinge a população negra do nosso município", garantiu.

No município foi criado o Plano de Educação Antirracista, usado como modelo por diversas cidades do país.

"Reabrimos sete creches/escolas, ampliamos a rede de atendimento e acolhimento às crianças e mães. Avançamos no cuidado com as pessoas, e climatizamos todas as salas de aula da rede de ensino, dentre os mais diversos avanços. Em breve devo implementar uma creche/escola padrão MEC no município",

Aliviada, Eliana citou as diversas dificuldades, como a pandemia da Covid 19 e a crise financeira das prefeituras do Brasil.

"Nesse período, muitas gestões demitiram em massa, ao contrário da nossa, que entendeu que precisávamos manter a economia do município em crescimento, pois a crise vivida prejudicou muitos segmentos comerciais da iniciativa privada. Os próximos 4 anos serão de estabilidade política e financeira, e vamos apostar no crescimento da nossa cidade", finalizou.