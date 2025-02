Ex-prefeito de Ruy Barbosa é acusado de desviar R$ 27 mi em licitações

Cláudio Serrada (PSD), ex-prefeito de Ruy Barbosa - Foto: Reprodução

Com eleição sub judice, o prefeito eleito em Ruy Barbosa, Jose Bonifácio Marques Dourado (MDB) moveu uma Ação Popular contra o ex-prefeito do município, Cláudio Serrada (PSD). A ação ainda vai contra a membros da ex-gestão municipal e dois postos de combustíveis.

Supostos atos de improbidade administrativa, esquema de fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de verbas públicas, no período entre 2021 a 2024, também foram denunciados.

A ação aponta cinco processos licitatórios, que tiveram como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para atender demandas das secretarias municipais, os quais também de acordo com ação, aponta contratos superfaturados.

A denúncia traz ainda suposta combinação de preços para a favorecer as empresas 'JSS Comércio Varejista de Combustíveis LTDA' e 'Mara Derivados de Petróleo LTDA'.

O que causou estranheza foi a falta de divulgação dos processos licitatórios no Diário Oficial, bem como o não registro no Portal da Transparência do município.

Foram citados ainda, pagamentos indevidos a uma das empresas de combustíveis e superfaturamentos em serviços, os quais não teriam sido prestados à gestão. Abastecimentos de veículos sucateados, com impossibilidade de uso, teriam sido registrados e faturados.

O total desviado, de acordo com a ação, é de aproximadamente R$ 27.479.948,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais).