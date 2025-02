Ex-prefeito de Ruy Barbosa se defende das acusações de gestor eleito

Ex-prefeito de Ruy Barbosa, Cláudio Serrada (PSD), diz ser vítima de revanchismo político - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Ruy Barbosa Cláudio Serrada (PSD) se defendeu das acusações feitas pelo atual gestor, José Bonifácio Marques (MDB), o qual a eleição está sub-judice.

"Vejo com muita surpresa as acusações feitas contra mim. Durante os 8 anos em que estive à frente da Prefeitura de Ruy Barbosa, nunca respondi a nenhum processo relacionado à fraudes em licitações ou contratos superfaturados", disse.

Claudio afirmou agir sempre com transparência e compromisso com os valores que regem a administração pública.

"Respeito e respeitei os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência", completou.

O ex-gestor classificou a denúncia como "caluniosa" e feita em um contexto de pré-campanha eleitoral, com o objetivo de ataque à imagem e promoção do revanchismo político.

"É lamentável ver que, ao invés de se discutir propostas para o futuro de nossa cidade, alguns preferem recorrer a esse tipo de estratégia", reiterou.

Até o momento, Cláudio deixou claro não ter recebido nenhuma citação oficial por parte da Justiça.

"Inclusive, entre as acusações apresentadas, são citados processos referentes ao ano de 2021, cujas contas já foram apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o que reforça a regularidade e a transparência da gestão", explicou.

Quanto à acusação da ausência de publicidade, dos avisos de licitação e pregão dos processos de compra de combustíveis, o ex gestor enviou à reportagem, toda a documentação com as comprovações das publicações realizadas no Diário Oficial do município no Diário Oficial da União e na imprensa.

"Estou à inteira disposição da Justiça e da imprensa para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. Meu compromisso sempre foi e sempre vai ser com a verdade, com a legalidade e, acima de tudo, com o bem-estar do povo de Ruy Barbosa", finalizou.