Expresso Vitória vai assumir transporte metropolitano em Dias d´Ávila

Expresso Vitória deve divulgar em breve novos horários e itinerários no transporte metropolitano em Dias d´Ávila - Foto: Reprodução

A Expresso Vitória vai assumir o transporte metropolitano em Dias d´Ávila a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ela substitui a Univale, que vai encerrar a operação de nove linhas no dia 31 de dezembro.

Segundo a empresa, apenas o transporte rodoviário e fretamento serão mantidos. O executivo confirmou que 160 trabalhadores já se encontram em aviso prévio. Não há informação sobre o aproveitamento dos demitidos pela nova empresa.

A possibilidade de interrupção do serviço foi noticiada por A TARDE, que procurou a Agerba em busca de um poisicionamento. A agência reguladora informou na tarde desta quarta-feira, 18, a substituição da Univale.

A solução é provisória e a promotora do Ministério Público, Rita Tourinho, que há anos cobra a realização de licitação do transporte metropolitano, defende que seja estabelecido um prazo para licitar todas as linhas do transporte metropolitano.

Com a entrada da Expresso Vitória, a Agerba atualizou as linhas disponíveis e novos horários e itinerários serão divulgados pela empresa nos próximos dias. As tarifas permanecem inalteradas. Confira as linhas que passam a ser operadas pela Expresso Vitória a partir de janeiro:

- 803A2.URB - NOVA DIAS D'ÁVILA X TERMINAL ÁGUAS CLARAS

- 844.URB - CAMAÇARI X NOVA DIAS D'ÁVILA VIA BA 093

- 889A.URB - DIAS D'ÁVILA X ITAPUÃ VIA BA 099 / AEROPORTO

- 889A2.URB - MATA DE SÃO JOÃO X ITAPUÃ VIA DIAS D'ÁVILA

- 889E.URB - CAMAÇARI X ITAPUÃ VIA BA 099 / AEROPORTO

- 900.URB - DIAS D'ÁVILA X AREMBEPE VIA JAUÁ