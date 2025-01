Guarda Municipal paralisa atividades na virada do ano em Porto Seguro

Guarda Municipal de Porto Seguro é responsável por registrar ocorrências de trânsito - Foto: Reprodução | Bahia40graus

Um dos principais destinos turísticos da Bahia e do Brasil, a cidade de Porto Seguro, no extremo sul baiano, vai virar o ano sem Guarda Municipal. A decisão foi anunciada na segunda-feira, 30, e deve afetar a segurança o trânsito do município.

Segundo o Guarda Municipal Neto, vice-presidente do Sindiguarda Bahia em Porto Seguro, a categoria decidiu em assembleia cumprir os plantões na sede da entidade, devido à falta de condições de trabalho e aos altos índices de criminalidade no final de ano.

"Não podemos colocar pais de família em risco sem ter a condição necessária, pelo menos valorização profissional", alega Neto, que denuncia também erros no pagamento da segunda parcela do 13º salário, pago em novembro com referência no salário base, desconsiderando a média de pagamentos do ano.



O sindicalista acusa diz que solicitou esclarecimentos ao secretário de administração, Tarcísio Oliveira Santos mas alega que não foi atendido. Diante disso, o representante da Guarda apela ao prefeito Jânio Natal (PL) que atenda a categoria.