Itabuna se consolida pólo de comércio e serviço, diz Augusto Castro

Augusto Castro (PSD), prefeito de Itabuna, disse que município está sendo preparado para reviver os tempos áureos do cacau. - Foto: Divulgação

Em meio a uma serie de obras estruturantes no município de Itabuna, sul da Bahia, o prefeito Augusto Castro (PSD), elabora um pacote de projetos de infraestrutura e desenvolvimento, para levar ao governo do Estado e à chefia da Casa Civil da presidência da República, com o objetivo de impulsionar o município e a região que nos anos 50, 60 e 70, foi a principal geradora de riquezas do estado, responsável por quase 60% de toda a arrecadação.

As receitas da cultura do cacau foram responsáveis pela implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e pelo Pólo Petroquímico de Camaçari, nos anos de 1970, na Região Metropolitana de Salvador. O Sul da Bahia, abrange quase 90 municípios, com uma população de quase 2 milhões de habitantes, que abriga aproximadamente 85% de todo o cacau nacional.

A praga da Vassoura de Bruxa, que atingiu praticamente toda a lavoura cacaueira, no fim dos anos de 1980, gerou uma grave crise econômica, devastando praticamente a monocultura do cacau.

Atualmente, Itabuna se consolidou como uma cidade pólo no comércio, na prestação de serviço e no ensino superior. A implantação da ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul, na vizinha cidade de Ilhéus, traz uma nova perspectiva para toda a região.

Dentro das demandas que o prefeito Augusto Castro (PSD) pretende levar às autoridades estadual e federal, estão a duplicação da BR 415, até o bairro de Ferradas, na zona oeste; a reativação do aeroporto da cidade; a implantação do polo logístico (Porto Seco); a duplicação da BR 101, dentro do perímetro urbano e a criação da Região Metropolitana do Sul da Bahia.

“Nos primeiros quatros anos de nossa gestão, iniciamos uma série de obras estruturantes, preparando a cidade de Itabuna para ser o centro de logística da região. Precisamos agora da parceria com os governos estadual e federal, além da iniciativa privada para executar os projetos elaborados pelo município e dar um salto de desenvolvimento”, disse Augusto Castro.

Com investimentos que ultrapassam a marca de pouco mais de R$ 700 milhões de reais, com recursos do governo do Estado, e do município, por intermédio de financiamentos nacional e internacional, Itabuna está sendo preparada para reviver os tempos áureos do cacau.

Nos últimos quatro anos, foram investidos R$ 113 milhões, no Programa Acelera Itabuna (PAI), responsável por levar infraestrutura urbana para mais de 40 bairros, com obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação.

Também foi implantado o Projeto Mais Água para a Cidade, com recursos da ordem de R$ 32 milhões, na primeira e segunda etapas e mais R$ 24 milhões na terceira fase, que vão dar fim ao abastecimento intermitente de água no município, além da abertura e urbanização de novas avenidas e implantação de um novo complexo viário.

“Com recursos do município e do Governo da Bahia, Itabuna, vai ganhar um novo sistema de abastecimento de água, que beneficia 140 mil pessoas, nas duas primeiras fases e mais 55 mil moradores na terceira etapa. Também estão em construção o viaduto de interseção da Avenida Aziz Maron com o complexo viário da Avenida Princesa Isabel e uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligando à Avenida Amélia Amado, no centro, à Rua João Teles e a nova BA 649, que vai ligará Itabuna a Ilhéus pala margem direita do rio”, afirma Augusto Castro.

Além desses investimentos, a Prefeitura de Itabuna está realizando a expansão e urbanização da Avenida Princesa Isabel, no São Caetano, na zona sul, com uma nova pista ligando o bairro à rodovia BR-101.

A gestão municipal também aporta recursos na melhoria das escolas, unidades de saúde e espaços de lazer. Mais de 60 unidades de ensino foram requalificadas, do total de 90.

A cidade vai ganhar um novo complexo educacional de tempo integral, no Bairro Califórnia, além de 22 unidades de saúde (UBS) e saúde da família (USF) já terem sido requalificadas e entregues à comunidade, sendo 15 em parceria com a Afya Faculdade de Ciências Médicas, dentro do Programa Mais Médicos, do Governo Federal.

“Além de requalificar as unidades de saúde, foi implantado o Centro de Referência da Saúde da Mulher, um centro dedicado a cuidar da mulher itabunense. Em parceria com o Governo da Bahia, através do governador Jerônimo Rodrigues, estamos prestes a entregar o novo Hospital de Base, que atender toda a região e conta com investimentos de R$ 98 milhões”, destaca Augusto.

Na área de lazer foram totalmente requalificadas 15 praças por intermédio do Programa Praça Viva, e o Estádio Municipal Fernando Gomes (Itabunão), está com as obras de reforma na fase final.

“Investimos na reforma de diversas praças, que passaram a ser uma opção de lazer para as famílias. A cidade está próxima de ganhar uma nova orla, completamente urbanizada e com novos equipamentos, como uma pista oficial de skate. O estádio Itabunão está sendo completamente reformado e em breve vai estar pronto para receber jogos dos times da cidade”, finalizou Augusto Castro.