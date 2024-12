Itabuna tem contas aprovadas pelo TCM-BA pelo segundo ano consecutivo

Gestão de Augusto Castro (PSD) enfrentou desafios, como as consequências da pandemia de Covid-19 e enchentes de dezembro de 2021 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

As contas relativas ao exercício de 2022 da Prefeitura de Itabuna, na gestão do prefeito reeleito Augusto Castro (PSD), foram aprovadas, nesta quinta-feira, 21, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). É o segundo ano consecutivo que as contas da administração são aprovadas.

A gestão enfrentou inúmeros desafios, como as consequências da pandemia de Covid-19 e das enchentes de dezembro de 2021. Entre as ações destacam-se o Auxílio Emergencial, que distribuiu R$ 3 mil a mais de 3,5 mil famílias afetadas pela tragédia, além do aluguel social de R$ 500, ainda vigente para as famílias remanescentes.

Houve ainda a aplicação de recursos acima do exigido por lei em Educação e Saúde, além do saneamento das contas públicas, o que resultou na elevação da capacidade de pagamento (Capag) do município para o nível B, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

"As gestões anteriores não alcançaram o mesmo êxito, e a atual administração recebeu a prefeitura com uma situação fiscal desafiadora. Com nosso comprometimento, foi possível reverter o cenário, garantindo a eficiência administrativa e a aprovação das contas referentes a 2021 e 2022", disse Augusto.