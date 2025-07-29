Menu
PORTAL MUNICÍPIOS

Justiça condena prefeitura de Juazeiro por falta de gestão de resíduos sólidos

Municípios tem obrigação legal de elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Por Da Redação

29/07/2025 - 18:55 h
Prefeitura Municipal de Juazeiro
Prefeitura Municipal de Juazeiro -

Atendendo a uma ação civil pública (ACP) do Ministério Público do Estado da Bahia, a Justiça condenou o município de Juazeiro, gerido pelo prefeito Andrei da Caixa (MDB), por não cumprir a obrigação legal de elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme determina a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A ação foi movida pela promotora de Justiça Heline Esteve Alves, após fiscalização ambiental realizada em parceria com outros órgãos públicos, que constatou a inexistência do plano obrigatório para organizar o tratamento do lixo produzido na cidade.

O MP buscava um acordo com a gestão municipal desde 2013 e um Plano Municipal de Saneamento Básico chegou a ser formulado em 2017, mas, pareceres técnicos do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Ceama), emitidos em 2018 e 2022, apontaram que o documento não atendia aos requisitos mínimos exigidos pela legislação. Faltavam metas, diagnósticos, propostas concretas e outras informações essenciais para o correto gerenciamento dos resíduos.

Com a falta de proposta da nova gestão, a promotora ajuizou a ação civil, diante da inviabilidade de se firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para garantir o cumprimento da lei e a proteção à saúde da população e ao meio ambiente.

Na decisão, a Justiça considerou que a falta do plano representa um risco para a comunidade e compromete a organização dos serviços de coleta e destinação do lixo.

Com a sentença, o Município de Juazeiro foi condenado a elaborar e validar juridicamente o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no prazo de 15 meses. Caso não cumpra a decisão, poderá pagar multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 10 mil, valor que será revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente da Bahia.

