Justiça indefere candidatura de Paulo Falcão em Amélia Rodrigues

A Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do ex-prefeito de Amélia Rodrigues, Paulo Falcão (Avante). A decisão foi do juiz Galuco Dainesse de Campos, da 192ª Zona de Conceição do Jacuípe.

Na decisão, o magistrado frisou que Falcão não preencheu todos os requisitos legais para o registro pleiteado.

Paulo tinha como adversários no município Catia Chagas (PP), Erick Rifas (MDB), Fernando Ataíde (Pode), João Bahia (PSD) e Silvinhho (União Brasil).