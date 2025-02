Justiça pede à PF que investigue presidente da Câmara de Cansanção

Frederico Macedo Reis, conhecido como Frederico Careca Show (MDB) - Foto: Reprodução

Após o Ministério Público Eleitoral identificar omissão de gastos de campanha por parte do presidente da Câmara Municipal de Cansanção, Frederico Macedo Reis, conhecido como Frederico Careca Show (MDB), a Policia Federal deve investigar o vereador por supostas fraudes nas contas de campanha. O chefe do Legislativo é acusado de ter adquirido material na empresa "Emgraf", e não lançado as despesas, bem como a origem dos recursos, com evidências de um suposto caixa 2. A denúncia é do representante do partido Avante de Cansanção, Antonio Coelho de Moura .

A Promotoria Eleitoral concluiu as diligências, arquivando a notícia de fato, e atribui à Polícia Federal, a condução e continuidade das investigações. De acordo com o documento da Justiça, Frederico Macedo teria omitido gastos de campanha no que diz respeito a despesas com combustível, gastos com pessoal, despesas de comitê e realização de carreatas, com o objetivo de ter as contas aprovadas.

Frederico Macedo teria juntado notas fiscais e detalhado um gasto total de campanha no valor de R$ 9.907,00 (nove mil novecentos e sete reais), sendo que ao detalhar as despesas, o valor apresentado foi de R$ 9.395,00 (nove mil trezentos e noventa e cinco reais), com publicidade por materiais impressos.

A eleição de Frederico Macedo foi questionada pela vereadora, Marluce de Almerindo (PV), a qual conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Cansanção, aprovado em novembro de 2024, diz que na composição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos com representação na Casa.”

A Chapa intitulada como “O Trabalho não pode parar”, cuja Mesa Diretora foi eleita com os 4 membros todos do MDB, teria descumprido o que determina o Regimento Interno da Casa.

Marluce de Almerindo, disse que deve acionar a Justiça, para que a Chapa seja eleita conforme manda a Constituição Federal e o regimento interno.

| Foto: Reprodução

A reportagem entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Cansanção, Frederico Macedo Reis, e não teve as ligações atendidas.