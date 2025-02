Maraú: Prefeito e presidente da Câmara participaram de audiência no Tribunal de Justiça reivindicando a reativação da Comarca

- Foto: Divulgação

Em audiência com o Juiz Assessor Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Ricardo Telles Veras, o Prefeito de Maraú Isravan Lemos Barcelos e o Presidente da Câmara Girlan Santos, acompanhados do Assessor Especial da Prefeitura de Maraú Antonio Virgilio Cangussu Rocha e do Secretário de Educação do Município, foi reivindicada da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, sob a gestão da Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende a reativação da Comarca, cujo município possui presença marcante na área do turismo, inclusive a nível internacional.

Na ocasião foi entregue ofício destacando as condições do município, que possui população de 24.527 habitantes, superior a outras Comarcas de entrância Inicial.

As autoridades de Maraú destacaram ainda que a desativação penalizou sensivelmente a população do município, com o deslocamento da jurisdição para a comarca de Itacaré, distante cerca de 52 quilômetros.

O Prefeito garantiu ao Tribunal de Justiça a cessão do mesmo prédio em que funcionava a sede do Poder Judiciário em Maraú. Ao final da audiência o Dr. Gustavo Telles salientou que o expediente seria despachado com a Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia.

*Com informações de Franklin Ribeiro