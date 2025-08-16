Motoristas de transporte escolar realizam 'racha' em Ipiaú

Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural. - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma disputa entre dois motoristas do transporte escolar da rede pública de Maraú, no sul da Bahia, foi compartilhada nas redes sociais e causou grande apreensão, principalmente entre os pais dos alunos que trafegavam nos veículos.

Os dois ônibus, cheios de estudantes, apostavam corrida na tarde de terça-feira, 12, como registrado em vídeo pelos próprios alunos. As imagens mostram os veículos em alta velocidade por uma estrada de terra.

Nos vídeos, é possível ver crianças e adolescentes gritando e pulando dentro dos ônibus, enquanto os condutores disputam posição. Após a repercussão, a estudante que gravou os vídeos disse que não enviou as imagens a nenhum veículo de comunicação e que um blog teria retirado o conteúdo de seus stories.

"Velocidade segura"

A Prefeitura Municipal de Maraú divulgou, na quinta-feira, 14, uma nota de esclarecimento. Segundo o comunicado, assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria de Educação abriu apuração imediata, ouvindo os dois motoristas, a autora das filmagens e um grupo de 10 alunos que estavam nos ônibus.

O motorista Ítalo, responsável pela rota Santa Maria x Maraú, afirmou que o veículo não ultrapassou 70 km/h e que, em duas das situações registradas, um dos ônibus estava parado. Já o motorista Rafael, da rota Tremembé x Maraú, declarou que a velocidade máxima atingida foi de 50 km/h.

A estudante responsável pelo vídeo afirmou que em nenhum momento houve excesso de velocidade, explicando que os alunos estavam eufóricos por conta de atividades bem-sucedidas realizadas no CETEP – LS.

Outros alunos e um servidor da Rede Municipal, que estava em um dos veículos, reforçaram que os condutores mantiveram velocidade segura e não colocaram vidas em risco, confirmando que apenas uma ultrapassagem ocorreu com ambos os veículos em movimento, sem excesso de velocidade.

A Secretaria de Educação informou que as investigações continuam, em parceria com o Conselho Municipal de Educação e o Colegiado do CETEP – LS. Caso seja confirmada alguma infração, serão aplicadas sanções rigorosas.

Veja o vídeo da ultrapassagem postado pelo portal Giro Ipiaú: