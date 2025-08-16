Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPRUDÊNCIA

Motoristas de transporte escolar realizam 'racha' em Ipiaú

Vídeo postado por estudantes mostra perseguição entre dois ônibus durante trajeto na zona rural

Por Redação

16/08/2025 - 12:14 h
Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural.
Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural. -

Uma disputa entre dois motoristas do transporte escolar da rede pública de Maraú, no sul da Bahia, foi compartilhada nas redes sociais e causou grande apreensão, principalmente entre os pais dos alunos que trafegavam nos veículos.

Os dois ônibus, cheios de estudantes, apostavam corrida na tarde de terça-feira, 12, como registrado em vídeo pelos próprios alunos. As imagens mostram os veículos em alta velocidade por uma estrada de terra.

Nos vídeos, é possível ver crianças e adolescentes gritando e pulando dentro dos ônibus, enquanto os condutores disputam posição. Após a repercussão, a estudante que gravou os vídeos disse que não enviou as imagens a nenhum veículo de comunicação e que um blog teria retirado o conteúdo de seus stories.

"Velocidade segura"

A Prefeitura Municipal de Maraú divulgou, na quinta-feira, 14, uma nota de esclarecimento. Segundo o comunicado, assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria de Educação abriu apuração imediata, ouvindo os dois motoristas, a autora das filmagens e um grupo de 10 alunos que estavam nos ônibus.

O motorista Ítalo, responsável pela rota Santa Maria x Maraú, afirmou que o veículo não ultrapassou 70 km/h e que, em duas das situações registradas, um dos ônibus estava parado. Já o motorista Rafael, da rota Tremembé x Maraú, declarou que a velocidade máxima atingida foi de 50 km/h.

A estudante responsável pelo vídeo afirmou que em nenhum momento houve excesso de velocidade, explicando que os alunos estavam eufóricos por conta de atividades bem-sucedidas realizadas no CETEP – LS.

Leia Também:

Multas de trânsito vão custear habilitação de pessoas de baixa renda
Engavetamento entre oito veículos deixa trânsito lento na BR-324
Bahia bate recorde de mortes no trânsito dos últimos 25 anos em 2024

Outros alunos e um servidor da Rede Municipal, que estava em um dos veículos, reforçaram que os condutores mantiveram velocidade segura e não colocaram vidas em risco, confirmando que apenas uma ultrapassagem ocorreu com ambos os veículos em movimento, sem excesso de velocidade.

A Secretaria de Educação informou que as investigações continuam, em parceria com o Conselho Municipal de Educação e o Colegiado do CETEP – LS. Caso seja confirmada alguma infração, serão aplicadas sanções rigorosas.

Veja o vídeo da ultrapassagem postado pelo portal Giro Ipiaú:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Giro Ipiaú (@giroipiau)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Imprudência no transporte escolar Motoristas de ônibus apostam corrida Racha no transporte escolar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural.
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural.
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural.
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Ônibus escolares foram flagrados disputando corrida na zona rural.
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

x