Motoristas de transporte escolar realizam 'racha' em Ipiaú
Vídeo postado por estudantes mostra perseguição entre dois ônibus durante trajeto na zona rural
Por Redação
Uma disputa entre dois motoristas do transporte escolar da rede pública de Maraú, no sul da Bahia, foi compartilhada nas redes sociais e causou grande apreensão, principalmente entre os pais dos alunos que trafegavam nos veículos.
Os dois ônibus, cheios de estudantes, apostavam corrida na tarde de terça-feira, 12, como registrado em vídeo pelos próprios alunos. As imagens mostram os veículos em alta velocidade por uma estrada de terra.
Nos vídeos, é possível ver crianças e adolescentes gritando e pulando dentro dos ônibus, enquanto os condutores disputam posição. Após a repercussão, a estudante que gravou os vídeos disse que não enviou as imagens a nenhum veículo de comunicação e que um blog teria retirado o conteúdo de seus stories.
"Velocidade segura"
A Prefeitura Municipal de Maraú divulgou, na quinta-feira, 14, uma nota de esclarecimento. Segundo o comunicado, assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria de Educação abriu apuração imediata, ouvindo os dois motoristas, a autora das filmagens e um grupo de 10 alunos que estavam nos ônibus.
O motorista Ítalo, responsável pela rota Santa Maria x Maraú, afirmou que o veículo não ultrapassou 70 km/h e que, em duas das situações registradas, um dos ônibus estava parado. Já o motorista Rafael, da rota Tremembé x Maraú, declarou que a velocidade máxima atingida foi de 50 km/h.
A estudante responsável pelo vídeo afirmou que em nenhum momento houve excesso de velocidade, explicando que os alunos estavam eufóricos por conta de atividades bem-sucedidas realizadas no CETEP – LS.
Outros alunos e um servidor da Rede Municipal, que estava em um dos veículos, reforçaram que os condutores mantiveram velocidade segura e não colocaram vidas em risco, confirmando que apenas uma ultrapassagem ocorreu com ambos os veículos em movimento, sem excesso de velocidade.
A Secretaria de Educação informou que as investigações continuam, em parceria com o Conselho Municipal de Educação e o Colegiado do CETEP – LS. Caso seja confirmada alguma infração, serão aplicadas sanções rigorosas.
Veja o vídeo da ultrapassagem postado pelo portal Giro Ipiaú:
