Nixon Duarte aparece em lista de prefeitos condenados pelo TCM

Nixon Duarte é acusado de desvios de recursos públicos da prefeitura de Iaçu - Foto: Divulgação

O prefeito de Iaçu, Nixon Duarte (PSD), é um dos que aparecem na relação, divulgada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), de gestores públicos municipais que tiveram contas anuais reprovadas com trânsito em julgado.

O caso específico de Nixon é das contas da prefeitura de Iaçu em 2015, em um mandato anterior do prefeito. O TCM decidiu pela reprovação em março de 2017, encaminhando o processo para o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Nixon Duarte ainda vive outros problemas, como acusações de desvios de dinheiro público na da prefeitura de Iaçu; e o pedido de bloqueio de R$ 3,36 milhões em suas contas pessoais.

As denúncias apontam que o prefeito de Iaçu contratou uma empresa de sua própria propriedade para executar serviços na cidade; realizou pagamentos indevidos a uma empresa que não realizou as atividades para as quais foi contratada; e abasteceu veículos roubados com verbas da prefeitura.