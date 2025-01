Ônibus desrespeitam regras de transito em praia do distrito de Valença

Movimento intenso de veículos na praia do Guaibim, distrito de Valença - Foto: Reprodução

Após a Prefeitura do município de Valença, baixo sul da Bahia, proibir a circulação de ônibus em uma praça no distrito de Guaibim, veículos ainda desrespeitam as regras.

De acordo com moradores do local, mesmo após a ordem da nova gestão do prefeito Marcos Medrado (PV), não há quaisquer fiscalização para que se garanta o cumprimento da ordem.

A denúncia aponta ainda que a empresa Rumo Rápido Transportes (RRT), única que opera a linha Valença x Guaibim, circulando no local proibido.

"Os ônibus da empresa continuam circulando na Praça São José, o que engarrafa tudo", disse um morador.

A decisão divide opiniões, já que há quem acredite que a proibição prejudica a quem precisa andar por um percurso maior para conseguir embarcar na condução.

Outra queixa é quanto à coleta do lixo. Moradores também reclamam da falta de planejamento do horário do servico, sobretudo na alta estação, época na qual deve causar impacto no trânsito.

"A coleta foi estipulada pela Prefeitura para às sete e meia da manhã na orla do Guaibim, mas durante o verão, com o fluxo de turistas, a circulação dos caminhões do lixo vai atrapalhar o trânsito. Uma sugestão é que fosse feita mais cedo, até no máximo às seis da manhã", sugeriu um morador.