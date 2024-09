Operação desmonta esquema de contratações irregulares em Prefeitura

Pelo menos 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura de Mansidão - Foto: Reprodução

Após operação deflagrada nesta quinta-feira, 29, contra um esquema criminoso de contratações públicas irregulares realizadas pela Prefeitura de Mansidão, oeste da Bahia, um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. A investigação é por crimes contra a Administração Pública municipal. Três já foram denunciados pelos delitos. Os processos correm sob sigilo e as investigações seguem.



Pelo menos 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura, em residências de agentes públicos e em escritórios de contabilidade nos municípios baianos de Mansidão, Wanderley, Barreiras e em Brasília (DF). Foram apreendidos ainda R$ 140 mil em espécie, celulares, documentos e talões de cheque. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça, que também determinou bloqueio de bens dos acusados a pedido do MPBA.

A ação foi deflagrada por meio da Unidade de Assessoramento e Investigação da Procuradoria-Geral de Justiça (Unai) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP baiano; da Companhia Independente de Polícia Especializada (Cipe Cerrado) da PM e do Gaeco do MP do Distrito Federal.