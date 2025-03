Padilha vai à Itabuna para entrega do Novo Hospital de Base

Autoridades vão estar reunidas para a entrega de projetos fundamentais para o desenvolvimento do município - Foto: Divulgação

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), confirmou nesta segunda-feira, 10, a presença de importantes autoridades nas inaugurações que vão ser realizadas na cidade nos próximos dias 13 e 14 de março.

Entre os confirmados, estão os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Saúde, Alexandre Padilha, além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. As autoridades vão estar reunidas para a entrega de projetos fundamentais para o desenvolvimento do município.

Na quinta-feira, 13, vão ser inaugurados os leitos de hemodiálise do Hospital São Lucas pela manhã, e à tarde, às 15h, vai ter a entrega do projeto Mais Água para a Cidade. O projeto vai beneficiar mais de 140 mil moradores das zonas sul, leste e oeste de Itabuna, eliminando o abastecimento intermitente e garantindo um fornecimento contínuo de água, com apoio do Governo do Estado.

Na sexta-feira, 14, às 8h30, vai ser inaugurado o Novo Hospital de Base, um investimento de R$ 75 milhões que moderniza e amplia a unidade de saúde. O hospital vai contar com um pronto-socorro moderno, centro cirúrgico com seis salas, centro de telemedicina, centro de terapia intensiva (CTI), setor de bioimagem e unidades de tratamento intensivo (UTIs). Com tecnologia avançada e atendimento humanizado, a nova estrutura consolida Itabuna como referência em emergência e diversas especialidades médicas, garantindo assistência de qualidade à população carente.

O prefeito Augusto Castro destacou a importância das entregas.

"São obras que impactam diretamente a vida da nossa população, trazendo mais saúde, dignidade e qualidade de vida. A presença do governador e dos ministros demonstra o compromisso do Governo do Estado e do Governo Federal com Itabuna, fortalecendo nossas ações para o desenvolvimento do município", afirmou.

Além dos ministros e do governador, o evento conta ainda com a presença de deputados federais e estaduais, prefeitos da região e representantes da sociedade civil organizada.

As inaugurações representam um marco na infraestrutura e na saúde pública da cidade, reforçando Itabuna como um polo regional de atendimento e serviços essenciais.