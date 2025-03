CBF divulga jogos da dupla BaVi pela sexta rodada da Copa do Nordeste

- Foto: Letícia Martins/Divulgação/ECBahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da sexta rodada da Copa do Nordeste 2025, e os times baianos já sabem quando e onde entrarão em campo. Bahia e Vitória terão desafios importantes na luta pela classificação na competição regional.

No dia 19 de março, o Bahia enfrentará o CSA-AL, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Tricolor busca um bom resultado fora de casa para seguir forte na disputa e quem sabe garantir uma vaga antecipada para a próxima fase da competição.

Por conta dos jogos na Libertadores da América, o Esquadrão de Aço tem duas partidas a menos que a maioria das equipes do seu grupo. Mesmo assim, os comandados de Rogério Ceni ocupam a segunda colocação com 7 pontos, três a menos que o adversário alagoano.

Já o Vitória jogará no Barradão, em Salvador, no mesmo dia, às 21h30, contra o Sport. O Leão contará com o apoio da torcida para tentar mais três pontos na tabela e assegurar a classificação para a próxima etapa.

O Leão da Barra é o segundo lugar com 11 pontos, um a menos que o adversário pernambucano.

Confira os outros jogos:

18/03

Náutico x América-RN - 19h

CRB-AL x Ferroviário-CE - 21h30

19/03

CSA-AL x Bahia - 19h

Ceará x Juazeirense - 19h

Sousa- PB x Fortaleza - 21h30

Sport x Vitória - 21h30

20/03 -

Altos- PI x Moto Club-MA - 19h

Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA - 19h