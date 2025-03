VÍDEO: atleta sofre queda grave e desmaia durante prova de atletismo

Maureen Koster foi hospitalizada após cair durante competição europeia - Foto: Foto: Reprodução/Tuoi Tre Online

Uma cena assustadora marcou, no último domingo, 9, a final dos 3000m no Campeonato Europeu Indoor de Atletismo feminino. Durante a disputa da prova, a holandesa Maureen Koster sofreu uma queda, bateu a cabeça no chão e precisou ser retirada inconsciente da pista.

Nữ vận động viên điền kinh bất tỉnh do ngã đập đầu trên đường chạy



VĐV người Hà Lan Maureen Koster đã ngã đập đầu trên đường chạy và bất tỉnh ở chung kết nội dung 3.000m nữ ngày 10-3 tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Âu 2025. pic.twitter.com/qpcuxhR2w9 — South of Vietnam (@vincent31473580) March 10, 2025

O incidente, entretanto, não foi grave como indicava e, momentos após a corrida, a Federação Holandesa de Atletismo divulgou uma nota oficial, informando que a atleta foi levada ao hospital já consciente.

Apesar do ocorrido, a prova seguiu normalmente e contou com a irlandesa Sarah Healy conquistando a medalha de ouro. A britânica Melissa Courtney-Bryant, que ficou com a segunda colocação, revelou que o desmaio "deixou todo mundo nervoso" durante a prova.

"Maureen é uma grande amiga minha, então eu queria verificar se ela estava bem. Eu a ouvi gritar... mas não conseguia ver nada. Eu só pensei: foi a Maureen que caiu. Isso deixou todo mundo nervoso, e todas estavam forçando mais. Foi um pouco de carnificina. Todas estavam realmente ansiosas por causa disso", relatou a atleta.