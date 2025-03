Sete profissionais da saúde serão julgados pela morte de Maradona

Maradona morreu em novembro de 2020 aos 60 anos - Foto: ALEJANDRO PAGNI

Sete profissionais de saúde serão julgados pela morte de Diego Armando Maradona após serem acusados ​​de homicídio por negligência. O julgamento acontece na próxima terça-feira, 11. A informação é da CNN Brasil.

Já considerado um dos melhores jogadores de futebol da história, Maradona morreu em novembro de 2020 aos 60 anos de insuficiência cardíaca após passar por uma cirurgia cerebral dias antes.

Um tribunal em San Isidro, uma província nos arredores de Buenos Aires, ouvirá cerca de 120 depoimentos para o entendimento das implicações na morte do craque do futebol, campeão mundial pela Argentina em 1986.

Os réus irão responder pela acusação de “homicídio simples com intenção eventual” no tratamento do ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli, conforme informações da mídia local.

O processo deve durar ainda alguns meses e os acusados podem enfrentar sentenças que variam de oito a 25 anos de reclusão, de acordo com relatórios.