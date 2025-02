População denuncia falta de insulina na saúde de Itaberaba

João Filho (PSD), prefeito de Itaberaba - Foto: Yasmin Muritiba

Quem procura atendimento nos postos de saúde do município de Itaberaba, Chapada Diamantina, está sendo surpreendido, de acordo com denúncia, com a falta de alguns insumos, bem como medicações controladas, imprescindíveis para uso dos pacientes.

A insulina, por exemplo, insumo responsável pelo controle da glicemia em portadores de diabetes tipos 1 e 2, não estaria sendo disponibilizada na farmácia básica do município.

"Alem da falta da insulina, faltam também as tiras do aparelho para medir a glicose, que caso sejam compradas em farmácias, têm preços altíssimos", disse uma munícipe que não quis se identificar.

Ainda de acordo com a denúncia, faltam médicos em algumas unidades do município, como no caso da unidade do Barro Vermelho.

"Já fui ao posto duas vezes e nem ficha para a espera do atendimento eu consigo", disse uma paciente que precisou de atendimento.

Em outra unidade de saúde, no bairro Predinhos, até o teste do pezinho, de acordo com a denúncia, está impossibilitado de ser feito por falta de geladeira no local.

Outro local denunciado no município, sob a gestão do prefeito, João Filho (PSD), é o Centro Especializado em Reabilitação (CER), onde pacientes afirmam ter dificuldades na marcação de tratamento do serviço de ortopedia.

"Minha mãe foi acometida por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ainda aguarda abertura de agenda com ortopedista, para liberar a fisioterapia", afirma a familiar da paciente.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itaberaba e ainda aguarda respostas aos questionamentos.