População denuncia precariedade na infraestrutura urbana de Juazeiro

Andrei da Caixa, prefeito de Juazeiro (MDB) - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

A infraestrutura do município de Juazeiro, norte da Bahia, tem sido alvo de denúncias por parte da população local. De acordo com as reclamações dos transeuntes que circulam nas vias da cidade, o número de buracos tem causado preocupação e riscos de acidentes.

"A gente é quem procura sinalizar os buracos. Não existem tampas e o risco de alguém cair em um bueiro é grande", disse um morador.

Ainda de acordo com a denúncia, os moradores já fizeram uma solicitação à Prefeitura, na gestão do atual prefeito, Andrei da Caixa (MDB), porém as reclamações não foram atendidas.

“As tampas não estão sendo roubadas, como diz a Prefeitura, já que são os próprios moradores que retiraram as tampas na tentativa de desobstruir os bueiros, papel que seria da gestão”, disse outro morador.

Outra denúncia de moradores vem do bairro conhecido como Coreia, que relatam o desgaste das placas, as quais cobrem um canal que passa pelo local.

“As placas estão destruídas e podem causar um acidente grave”, relata uma moradora do local.