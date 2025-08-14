Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Barbosão - Foto: .José Simões Tognasca | Ag. A TARDE

O cenário é de abandono. Assim está o estádio Carmelito Barbosa Alves, conhecido como Barbosão, localizado em Cruz das Almas. O local, que já abrigou jogos de campeonatos profissionais, hoje, está entregue ao descaso.

Sem o equipamento à disposição, a seleção de Cruz das Almas não vai poder mandar, no Barbosão, os jogos do Campeonato Intermunicipal 2025, que começaram no último domingo, 10.

Nesta terça-feira, 12, a Federação Baiana de Futebol (FBF) recebeu o comunicado que a seleção de Cruz das Almas, transferiu os dois próximos jogos como mandante, saindo de Cabaceiras do Paraguaçu, para Conceição do Almeida, que fica a cerca de 20 km da cidade.

Inauguração

A obra de construção do estádio, que já foi considerado pela Federação Baiana de Futebol, como a 3ª maior praça esportiva da Bahia, e tem capacidade para 8 mil torcedores, começou em 1983 e o equipamento só foi inaugurado em março de 1988, com a partida entre Leônico x Fluminense de Feira, jogo válido pelo Campeonato Baiano.

| Foto: Data: 06/03/1988. Foto: Valdir Argollo | Cedoc A TARDE

A cidade já recebeu grandes times como o Vasco da Gama, bem como jogos do Campeonato Baiano, época na qual, o Cruzeiro de Cruz das Almas esteve na Série A do Estadual.

A última partida com times profissionais, realizada no estádio, foi em 2022, quando o Doce Mel, rebaixado para a Série B do baianão naquele ano, foi mandante das partidas no município.

Precariedade

Basta uma volta no entorno do estádio para que se perceba as condições precárias na infraestrutura. De fora do equipamento, é notório o estado degradante do sistema de iluminação do equipamento esportivo.

O mato tomou conta de todo o entorno do estádio e as estruturas de ferro, como os portões de acesso, estão tomados pela ferrugem.

Impedida de entrar na praça esportiva, nossa equipe registrou em um dos portões de acesso, o total abandono na parte interna do estádio.

| Foto: .José Simões Tognasca | Ag. A TARDE

"Muito triste ver nossa casa dessa forma. É um lugar que já utilizamos para a disputa de partidas importantes, e atualmente está nessa condição precária. Desde criança acompanho jogos de futebol, que é um esporte que salva vidas. Sou pai e quero ver meu filho praticando esporte na cidade e quero ver as competições de futebol profissional disputadas em Cruz das Almas", disse um desportista local que não quis se identificar.

Estudo de segurança

Em 2021, um relatório apresentado a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), apontou manifestações patológicas que afetam diretamente a segurança da estrutura, onde se destacou as fissuras por flexão das vigas das bilheterias e a perda de seção de aço nas lajes e nos pilares.

De acordo com o laudo, a construção estaria localizada em zona de agressividade II, entretanto, observou-se que os parâmetros que garantem a durabilidade da estrutura inserida nesta zona não foram atendidos, em especial o cobrimento das armaduras.

O laudo destacou a importância de um plano de recuperação da estrutura do estádio, bem como avaliações periódicas e preventivas como parte do plano de recuperação, para garantir a durabilidade da edificação.

Entulho e sucata

Em vídeos recebidos pela reportagem, é possível ver um ambiente do estádio que tem servido para acúmulo de entulhos. Em outro lado, pode se observar diversos veículos sucateados estacionados.

"O Barbosão está largado. Uma praça que abrigou tanto jogo importante, se encontra em uma situação dessa. É um descaso que a gente vê em Cruz das Almas", disse outro desportista que também não quis se identificar.

Iluminação precária

Em 2021, o sistema de iluminação do estádio foi implantado para atender aos jogos do Doce Mel, pelo campeonato baiano. No entanto, o que se observa é a estrutura de iluminação, como os suporte dos refletores, em péssimo estado de conservação.

No estudo realizado em 2021, foi constatado o "avançado estado de deterioração da estrutura de aço". Também foi possível notar uma pintura de proteção anticorrosiva em toda a estrutura, no entanto, desde a aplicação, nenhuma manutenção teria sido realizada, o que teria intensificado, de acordo com o documento, o processo de corrosão da estrutura metálica.

De acordo com o vereador, André Eloy (PP), a Prefeitura, na gestão de Ednaldo Ribeiro (Republicanos), dá ênfase aos gastos juninos, o que estaria gerando um abismo em relação a outros gastos.

"O orçamento que o esporte precisa fica muito aquém. As forças gastas com o chamado melhor São João, que é importante para a cidade, sabemos disso, se sobrepões às outras necessidades de Cruz das Almas. A cidade vive um momento pretérito e a gente passa uma espécie de saudosismo em relação ao que foi o esporte local", afirmou.

Taça 29 de Julho

Com o gramado sem condições de jogo, a Taça 29 de Julho, campeonato de futebol amador local, o qual comemora o aniversário da cidade, ficou comprometida em 2025. A edição de 2024 foi vencida pelo Cruzalmense, que derrotou o Cruzeiro da Pumba na final por 2 a 1.

A Taça 29 de Julho é uma tradição em Cruz das Almas e busca incentivar o esporte local, com premiações para os primeiros colocados, melhor goleiro e artilheiro. Em 2024, o campeão recebeu R$ 15 mil e o vice-campeão R$ 8 mil. O torneio geralmente tem início em maio e a final ocorre em julho, envolvendo diversos times da cidade.

O que diz a Prefeitura

Procurada pela reportagem, a secretária de Esporte e Lazer do município, Denize Silva, não atendeu a equipe que esteve na cidade, e em nota, disse que o Estádio Municipal Barbosão está em fase final de recuperação, após a invasão de uma praga no gramado, que obrigou a suspensão temporária das atividades. Toda a infraestrutura passa por reformas e manutenção para receber a Taça 29 de Julho.

Diz ainda que a situação do campo também inviabilizou a participação da Seleção de Cruz das Almas, no Campeonato Intermunicipal deste ano, e que em um mês o campo vai estar apto para uso.