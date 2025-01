Prefeita de Conceição do Almeida nomeia marido em secretaria

Prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely (PSD) - Foto: Reprodução | Instagram

A prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely Nogueira de Santana Barros (PSD), nomeou o próprio marido, Paulo Roberto Araújo Barros, como secretário de Esporte e Lazer do município. Renata foi eleita nas últimas eleições municipais, no primeiro turno, com 62,04% dos votos válidos.



É bom lembrar que a prática de favorecer parentes ou amigos próximos em detrimento de pessoas mais qualificadas, em ambientes profissionais, é configurada como nepotismo.

A prefeita nomeou ainda Gustavo Ribeiro Sobral, filho do ex-prefeito Adailton Campos Sobral, conhecido também por Ito de Bega (PSD), como secretário de Agricultura, Turismo, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.



Já o ex-prefeito Ito de Bega, foi nomeado como chefe de Gabinete da prefeita. Em setembro do ano passado, Ito teve o mandato contestado pela população, após ter gasto mais de R$ 1 milhão de reais na primeira etapa da reforma do Centro de Abastecimento do município, além de ter aditivado no contrato da obra para a segunda etapa da requalificação do equipamento, o valor de R$ 313.181,41.



A reportagem entrou em contato com os números da Prefeitura e não obteve sucesso nas ligações.