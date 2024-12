Prefeito de Quijingue determina fechamento das unidades de saúde

Segundo apurado pelo MP, foram demitidos vários profissionais de saúde, a exemplo de fonoaudiólogos, psiquiatras, pediatras, neurologistas e ortopedistas - Foto: Divulgação

Após as eleições, o município de Quijingue, a cerca de 346,9 km de Salvador, tem vivido uma crise administrativa, com impactos na saúde pública e na limpeza urbana da cidade. Além de demissões em massa de profissionais de saúde, provocando o fechamento de unidades e a redução do atendimento em muitas outras.

O Ministério Público, que vai apurar o caso, já expediu uma recomendação para o prefeito Nininho Gois (Avante) para que os serviços de saúde sejam reestabelecidos na cidade.

Segundo apurado pelo MP, foram demitidos vários profissionais de saúde, a exemplo de fonoaudiólogos, psiquiatras, pediatras, neurologistas e ortopedistas. Também foi denunciada a redução drástica do horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) .

Coleta de lixo prejudicada

Relatos apontam que diversos servidores exonerados receberam os vencimentos relativos aos dias já trabalhados, férias proporcionais ou 13º salário, infringindo direitos trabalhistas básicos.

A decisão da gestão municipal limita os horários de atendimento das UBSs e do CAPS I, comprometendo o acesso da população aos serviços fundamentais. A Portaria nº 397/2020 do Ministério da Saúde, que regulamenta o funcionamento das UBSs, exige atendimento semanal de pelo menos 40 horas, regra que não vem sendo cumprida.

Além disso, o desligamento de médicos especialistas deixou a população desassistida em áreas sensíveis. A situação é agravada pela ausência de justificativas técnicas ou legais para as exonerações, segundo a Promotoria de Justiça.

Diante do cenário, a Promotoria de Justiça de Quijingue, representada pela promotora, Abrina Bruna de Oliveira Rigaud, emitiu uma recomendação formal exigindo que o prefeito Nininho e o secretário municipal de Saúde tomem providências imediatas.

Entre as determinações, estão o restabelecimento do funcionamento integral das UBSs e do CAPS I; a reintegração dos médicos especialistas e comprovação da normalização do atendimento; a apresentação de um plano de contingência detalhado para regularizar a situação, além da prestação de informações sobre as demissões cometidas e os critérios adotados.

Outro problema grave afeta a cidade: o acúmulo de lixo. A prefeitura, segundo denúncias, deixou de pagar a empresa responsável pela coleta, resultando em resíduos espalhados pelas ruas. O prefeito Nininho não foi localizado para comentar a recomendação do Ministério Público.

