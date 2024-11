Prefeito de Rio Real é questionado por contratos no final de gestão

Prefeito de Río Real, Antonio Alves dos Santos, conhecido como Carroça (PP) - Foto: Reprodução

O atual prefeito de Rio Real, Antonio Alves dos Santos, conhecido como Carroça (PP), tem sido questionado por diversos contratos firmados no fim da gestão.

Após dois mandatos, Carroça viu o candidato Nino de Zé Bonfim (PP), o qual apoiou nas últimas eleições, ser derrotado por Jan da Laranja (PV).

Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Tony de Saruê (PSD) questionou algumas contratações feitas pela atual gestão nesse período final de mandato.

"A gente vê, por exemplo, uma obra de R$ 8 milhões de reais para o portal de entrada do município. Sem falar no plano de cargos e salários, o qual não sou contra, mas que ele deixou para votar só após o resultado das eleições", disse.

O parlamentar questionou ainda alguns contratos, os quais ele considera como de baixa prioridade

"Vemos alguns contratos desnecessários como o da empresa "Melo Serviços", no valor de R$ 120 mil reais para o aluguel de uma pá carregadeira, por um período de apenas 40 dias, sendo que o município dispõe de uma pá carregadeira que está enferrujada e que poderia estar fazendo o serviço", explicou.

Tony relembrou ainda mais duas contratações que chamaram a atenção nesse período.

"Foi fechado um contrato de R$ 109 mil reais para a limpeza de fossas, sendo que uma fossa se limpa com uma média de R$ 300 a no máximo R$ 1 mil reais, assim como a limpeza do Riacho do Arroz, que custou mais de R$ 100 mil também", finalizou.