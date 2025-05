Prefeitura de Alagoinhas busca parcerias para fortalecer turismo

Prefeito Gustavo Carmo (PSD) recebe investidores no município - Foto: Divulgação

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), o vice-prefeito, Luciano Sérgio, e o secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo, João Henrique Paolilo acompanharam, no último sábado, 17, a visita de um grupo de empresários e investidores de Salvador e outras regiões do país à Fazenda Feanbe, no distrito de Riacho da Guia, em Alagoinhas.

Os visitantes vieram ao município especificamente em identificar oportunidades para investir no turismo local, e foram recebidos pelo empresário José Antônio Martins Monteiro, proprietário da fazenda onde mantém a segunda maior fábrica de charutos do Brasil. A iniciativa integra uma série de ações integradas com os governos Federal e da Bahia, com a iniciativa privada e outras instituições externas para fomentar o turismo em Alagoinhas.

"Precisamos atuar de forma organizada para que os turistas que visitam nossa cidade encontrem toda a infraestrutura necessária para se sentirem bem acolhidos. Temos que pensar não só nos atrativos em si, mas nas condições de hospedagem, alimentação, atendimento e acesso, que são garantidos para que o visitante deseje retornar e ajudar a promover Alagoinhas como um destino interessante e bem estruturado para toda a família", destacou o prefeito Gustavo.

A ótima infraestrutura e a curiosidade que a produção de charutos desperta em muitas pessoas são alguns dos atributos que tornam a Fazenda Feanbe um dos destinos locais com grande potencial para alavancar o turismo rural no município. Localizada às margens da BR 110, atua na produção de laranja, limão, tangerina, eucalipto e feno, na pecuária e, com destaque, na produção dos charutos premium da marca Jamm Cigar. Juntas, as atividades responderam pela geração de cerca de 400 empregos, entre próprios e terceiros permanentes e temporários.

Com uma área total de aproximadamente mil hectares e projeto para incorporar outros dois milhões ha, a Feanbe cultiva também parte do fumo necessário à produção dos charutos. “Do planejamento do fumo à entrega dos charutos, transcorre um período de 4 anos”, destaca o empresário José Antônio.

Segundo ele, a produção é comercializada em diversos estados, mas, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. "Estamos iniciando as exportações para a Alemanha e Argentina. Em setembro, participaremos da Feira InterTabac, o maior evento mundial da indústria de tabaco, realizado na Alemanha, com a expectativa de abrir fronteiras com toda a Europa", informa.

O vice-prefeito, Luciano Sérgio, elogiou o trabalho desenvolvido na Fazenda Feanbe. "É uma propriedade referência em citros e de boa relação com a comunidade do entorno, inclusive está construindo uma parceria que vai ser muito interessante para a agricultura familiar. Portanto, essa visitação é para mostrar este grande potencial, de um dos maiores produtores de charuto do país. Alagoinhas tem suas raízes fincadas nessa produção de qualidade e que gera empregos em nosso município", diz.

O diretor da empresa Sol Eventos, de Santa Catarina, Developon da Rocha, integrou o grupo de visitantes. Na opinião dele, não só a cidade, mas toda a região ganha com os esforços para turismo implementados pela gestão municipal. “Alagoinhas, por si só, tem um turismo ímpar, que a gente já pôde ver com a Cerveja Bahia. E isso vai se fortalecer. Essa experiência na Fazenda Feanbe é um exemplo de que pode haver muitas outras coisas para se amadurecer no turismo da cidade. Então, Alagoinhas é um indutor do turismo regional”, afirmou Developon.

A Prefeitura tem buscado apoio para o turismo de eventos, histórico, cultural, rural, de esportes, negócios e lazer. Articulações neste sentido não faltam e o mês de maio tem sido marcado por ações bastante relevantes, que poderão se desdobrar na geração de emprego, renda e oportunidades de negócios na sede e zona rural do município, ajudando a contribuir para a economia.

Basta lembrar que Alagoinhas foi certificada, no último dia 7, como integrante do grupo Mapa do Turismo Brasileiro, que inclui 127 municípios baianos. No dia 12, o município recebeu a doação de três trens da Companhia de Transportes da Bahia (CTB) que passarão ao Museu Ferroviário da Bahia, na Estação São Francisco, espaço gerido pela Fundação Iraci Gama (Figam).

Já no dia 15, o prefeito Gustavo Carmo e o secretário João Paolilo se reuniram em Salvador com o presidente da Fecomércio, Kelsor Gonçalves, para discutir iniciativas que promovam o fortalecimento do turismo e da economia em Alagoinhas. Outro assunto na pauta do turismo local, que vem sendo discutido entre a Prefeitura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas (Sicomércio), é a instalação de um restaurante-escola na cidade.

“Além do turismo rural, temos eventos como, por exemplo, o Bahia Beer, o São João e o Alafolia, que podem atrair milhares de visitantes para a cidade, ajudando a contribuir para a economia e o desenvolvimento local”, observa Paolilo.

Na última semana, técnicos da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) também visitaram diversos locais em Alagoinhas, a exemplo de comunidades quilombolas e pontos históricos como a igreja inacabada de Alagoinhas Velha, a Estação Ferroviária São Francisco e as praças do Coreto e Ruy Barbosa, além do Estádio Carneirão, onde será realizado o São João. O objetivo foi mapear as potencialidades turísticas da cidade.

De acordo com o secretário João Paolilo, as tratativas com a Setur para incremento do turismo em Alagoinhas passam pelas necessidades de qualificação profissional, ordenamento dos pontos turísticos, sinalização, roteirização e promoção da atividade em diversos âmbitos, de modo a aproveitar todo o potencial do município.