Prefeitura de Cachoeira comemora os 188 anos da cidade nesta quinta-feira

Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira foi elevada à categoria de cidade, recebendo o título de "Cidade Heroica" - Foto: Divulgação

Cachoeira desempenhou um papel decisivo na Independência da Bahia e do Brasil. Da cidade partiram os primeiros brados de revolta contra a opressão lusitana.

Por seu papel decisivo, em 13 de março de 1837, mediante a Lei Provincial nº 43, a então vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira foi elevada à categoria de cidade, recebendo o título de "Cidade Heroica".

“Hoje é dia de comemorar a emancipação da nossa Cidade Heroica. Portanto, hoje é uma data de muito orgulho para a população da nossa cidade. Estamos trabalhando juntos com a nossa equipe para sempre dar de presente a esta cidade melhores serviços públicos, pois este é o nosso trabalho”, diz a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

Na quinta-feira (13) ocorrerá a seguinte programação: 15h - Arrastão Oh Polêmico; no sábado (15): 20h - Vanessa Aragão, 22h - Sine Calmon. 00h - Filhos de Jorge, 02h – Tayrone; no domingo (15): 13h - Letícia Brasil, 14h30 - Brotou Samba, 16h - Juninho Cachoeira, 18h - Yure Trindade, 20h - Edson Gomes, 22h – Silfarley, 00h - Black Style.