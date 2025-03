“A educação é o nosso foco e prioridade”, aponta prefeito de Amargosa

Prefeito de Amargosa, Getúlio Sampaio, em visita ao Grupo A TARDE - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Para fazer de Amargosa referência em educação no Brasil, o prefeito Getúlio Sampaio (PT) pretende investir no setor cada vez mais durante sua gestão no município, iniciada em janeiro deste ano. Sucessor do ex-prefeito Júlio Pinheiro, Getúlio quer levar o nome da cidade para os quatro cantos do país.

Nesta quarta-feira, 12, o gestor foi recebido pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, e pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, para firmar uma parceria institucional com o Grupo e detalhar ações que o município pretende atingir, principalmente chegando próximo a marca de 100 dias de gestão. Getúlio também foi recebido pela gerente-executiva do programa A TARDE Educação, Andrea Silveira, que apresentou ao gestor os projetos e iniciativas do grupo na área.

Diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e o prefeito Getúlio Sampaio | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

“Nós pegamos uma cidade uma cidade bem arrumada, os últimos 8 anos que Júlio Pinheiro foi prefeito, ele trabalhou e trabalhou muito na gestão, na inovação, na mudança tecnológica, Amargosa ganhou diversos prêmios por isso e a gente quer dar continuidade a um trabalho que foi traçado, que foi pensado na melhoria da qualidade a vida do nosso povo. E temos feito isso. Júlio fez uma transformação espetacular na cidade e a gente vai continuar esse projeto de continuar transformando Amargosa. A gente vai sempre aprimorar porque nem tudo é perfeito, mas nós temos a consciência de tudo que nós fizemos e de tudo que nós pretendemos fazer”, afirmou Getúlio, destacando o foco principal de sua gestão no primeiro mandato.

A educação é o nosso foco e prioridade, a gente não entende o porquê da nossa educação não ser referência como a educação é no Ceará e o nosso foco será principalmente na melhoria do ensino, na formação dos professores, na formação dos alunos. A gente precisa trabalhar muito a educação, porque a educação é a base de tudo. Você tendo uma educação forte, você vai ter um povo mais letrado, um povo com mais conhecimento e isso só leva as pessoas a crescerem na vida. Então, esse é o nosso principal foco, mas temos outras áreas que a gente vai trabalhar e vai trabalhar muito, como no esporte, na cultura e no turismo, principalmente Getúlio Sampaio - prefeito de Amargosa

Amargosa é uma cidade que é muito visitada, principalmente na época do São João, com uma das maiores festas da Bahia. E o prefeito destacou que o fomento às festividades culturais devem seguir no município, elevando o nome de Amargosa para o país no quesito.

“Nós temos a consciência de que a gente precisa fomentar isso, que a gente precisa incentivar porque Amargosa tem um potencial muito grande e nós sabemos que nós, como gestores, é que precisamos focar naquilo que é potencial para a cidade, para o comércio, para a economia, nós precisamos estar firmes nesse propósito de construir cada dia que passa uma cidade melhor”, disse.

Falando justamente sobre São João, os preparativos da cidade para a festa já começaram. Neste ano, de forma inédita, a prefeitura está investindo em uma espécie de “Ressaca do Carnaval”, que é o Festival do Forró, nos dias 19 e 20 de abril, já projetando o São João no mês de junho. Getúlio explicou o que pretende de trazer de novidade para 2025.

“Nós temos algumas ideias para implantar nesse São João. E já estamos com tudo pronto. O São João de Amargosa, e eu digo a todos sempre nas entrevistas que eu dou, é o melhor São João da Bahia, quiçá do Brasil. Nós temos uma cidade de cerca de 40 mil pessoas e que é a única cidade no Brasil que consegue, na época de São João, às vezes triplicar seu público. Nenhuma outra cidade do Brasil consegue isso a não ser Amargosa. Nós temos uma praça belíssima, é talvez a praça mais bonita para se fazer um São João. E esse ano nós estamos também com algumas inovações”.

“Nós vamos ter uma feira da economia solidária dentro do São João. No ano passado já criamos o Café Com Forró, que foi um sucesso total e a gente deve novamente trabalhar com isso. Para se ter uma ideia, hoje o São João na Bahia é muito diversificado. Antigamente, o São João na Bahia era feito por 60, 70 cidades, hoje cerca de 300 a 350 cidades fazem o São João. Então, a comparação é muito grande e a gente tem que cada dia inovar mais para que a gente não perca nosso público. Quem vai à Amargosa fica, e fica maravilhado com a nossa estrutura, com a nossa segurança do São João, porque nós focamos e focamos muito nisso”, pontuou.

O Festival de Forró de Amargosa servirá como lançamento do São João da Bahia. O evento contará com grandes artistas nacionais do gênero e, para o prefeito, era um sonho antigo do município que se concretiza em seu mandato.

“Estamos levando diversos artistas de nome nacional para esse festival, isso era um antigo sonho nosso, mas não tinha sido possível até o momento e agora com uma parceria com o governo do Estado estamos criando esse projeto, levamos para o pessoal do governo e estão nos apoiando e a gente deve fazer esse lançamento, fazendo esse grande primeiro Festival do Forró”, afirmou o prefeito.

O Festival de Forró é oriundo do alinhamento institucional do Município com o Governo do Estado para atrair investimentos para Amargosa, assim como a última visita do governador Jerônimo Rodrigues ao município em fevereiro, quando anunciou a autorização para construção da Maternidade do Vale do Jiquiriçá, contemplando a cidade e diversos outros municípios da região.

“A gente tem que entender que esse alinhamento que nós temos com o governo federal, governo estadual e municipal é fundamental para o crescimento da nossa cidade, para o desenvolvimento, para a economia. A maternidade é um investimento de quase R$ 100 milhões, com 117 eleitos e que vai beneficiar não só Amargosa, mas toda a região do Vale de Jiquiriçá, uma parte do Piemonte do Paraguaçu, e isso é fundamental para o crescimento de Amargosa. E esse alinhamento que nós temos é muito bom, porque além da maternidade, no lançamento do PAC, nós conseguimos uma creche, duas UBS, ônibus escolares e estamos cadastrando mais 11 projetos para o PAC 2, e isso que é fundamental”, disse.

Antes do presidente Lula, nós não tivemos apoio nenhum do governo federal. Do governo estadual sim, mas do governo federal praticamente zero. Por que? Porque o governo anterior não tinha interesse nenhum em fomentar as políticas públicas dos municípios, ao contrário, principalmente na área de assistência social, foi uma negação. Acabou diversos programas que nós tínhamos e o governo municipal teve que bancar durante 4 anos isso Getúlio Sampaio - prefeito de Amargosa

“Com esse alinhamento agora do presidente Lula e do governador Jerônimo, Amargosa, tem um certeza absoluta, vai dar um passo muito grande na construção daquelas políticas que nós entendemos serem fundamentais para o nosso povo, nós precisamos cuidar do nosso povo, cuidar bem e isso é fundamental e é refletido principalmente agora pelo governo federal com a entrega desses equipamentos na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. Temos outros projetos já no governo do Estado que estamos esperando só o governador só canetar para gente apresentar a nossa população, tudo aquilo que a gente se comprometeu na campanha, tudo aquilo que a gente pretende fazer para nossa cidade crescer cada dia a mais", completou.