Prefeitura não paga e idosos perdem gratuidade no transporte em Catu

Pequeno Sales (PT), prefeito de Catu - Foto: Reprodução

Os idosos que necessitam do transporte público no município de Catu, nordeste baiano, estão a ver navios após perderem a gratuidade no sistema.

A situação veio a tona após a empresa "Paixão Transporte" alegar que a Prefeitura, gestão do prefeito Pequeno Sales (PT), não estaria fazendo o repasse do subsídio necessário.

Mês passado, agentes de saúde e endemias, bem como mães atípicas chegaram a ficar sem direito ao passe gratuito devido ao impasse.

O fato contraria o estatuto do idoso, lei 10.741/2003, o qual prevê no artigo 39, que idosos maiores de 65 anos tenham direito à gratuidade para utilizar os transportes públicos coletivos, exceto nos serviços especiais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Catu e ainda aguarda resposta ao questionamento.