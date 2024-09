S. S. Passé: prefeita aumenta salário da Educação em período eleitoral

Nilza da Mata (PSD), prefeita de São Sebastião do Passé - Foto: Divulgação

Uma representação foi ajuizada no Ministério Público Eleitoral, a qual denuncia a prefeita de São Sebastião do Passé, Maria Nilza da Mata Santana (PSD), bem como o vice prefeito do município, Luciano dos Reis, após conceder aumento salarial aos professores em pleno período eleitoral.

De acordo com o documento o aumento foi mais que o dobro do aceito pela legislação

eleitoral. A representação aponta que "o correto seria no máximo 3,65%, porém o reajuste foi de 8%, o que representa conduta vedada pela Lei Eleitoral.

No caso, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos concedida por Nilza da Mata excede a recomposição da perda de poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do

prazo estabelecido na Lei até a posse dos eleitos, uma vez que a atual prefeita do município é candidata na chapa ao lado do vice, Luciano Reis.

O documento aponta que a data de publicação do aumento publicado no Diário Oficial local foi feita no último dia 18 de julho, o que claramente gera efeitos

jurídicos.