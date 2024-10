São Félix: Denúncia aponta esquema de desvio de recursos com combustíveis

Nos últimos oito anos da gestão do atual prefeito Alex (União Brasil), foram despendidos R$ 12.384.369,48 em combustíveis - Foto: Divulgação

O município de São Félix, no recôncavo baiano, está no centro de uma denúncia de suposto desvio de verbas públicas, envolvendo o gasto excessivo e aparentemente incompatível com a frota municipal.

Nos últimos oito anos da gestão do atual prefeito Alex (União Brasil), foram despendidos R$ 12.384.369,48 em combustíveis. Esse valor é considerado desproporcional, principalmente se comparado com a realidade da frota e as condições socioeconômicas da cidade.

O vereador Lafite (PSD) fez uma denúncia durante sessão da Câmara de Vereadores de São Félix, que rapidamente ganhou repercussão.

Segundo Lafite, os números apresentados pelo município quanto à frota de veículos não correspondem à realidade. De acordo com ele, enquanto a gestão alega possuir uma frota de 15 ônibus, 16 caminhões e 65 automóveis, a frota real é bem menor, com boa parte dos veículos sucateados ou já leiloados.



A denúncia ainda expõe uma série de irregularidades na alocação dos veículos. "Carros que aparecem como locados pela prefeitura de São Félix também estão registrados como locados pela prefeitura de Governador Mangabeira", afirmou Lafite, sugerindo um possível esquema de fraudes que beneficiaria empresas de aluguel de veículos e favoreceria o desvio de dinheiro público.

Comparação

Para dimensionar o absurdo dos gastos, a denúncia menciona que, apenas para os automóveis, foram destinados 54,17% do valor total de combustível, o que corresponde a R$ 6.708.612,94. Com base no preço médio da gasolina aditivada (R$ 6,43) e no consumo médio de 10 km por litro, esse montante seria suficiente para percorrer todo o Brasil cerca de 90 vezes, uma alegação que demonstra o impacto do suposto desvio.

A situação é agravada pelo fato de que muitos veículos da frota municipal estão inoperantes, o que levanta ainda mais suspeitas sobre o uso real do combustível. Enquanto isso, a cidade de São Félix, que enfrenta graves desafios de infraestrutura e serviços básicos, como a reforma do posto de saúde do distrito de Onteiro Redondo, carece de recursos para atender a população, majoritariamente humilde.

A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que agora deve conduzir uma investigação sobre o suposto esquema. A expectativa é de que documentos e vídeos, incluindo a lista das placas de veículos utilizados indevidamente para abastecimento, sejam entregues ao MP para análise.