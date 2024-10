Justiça decide destino de Nixon em ação sobre desvio de recursos

Nixon Duarte e demais réus serão julgados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Vara Cível de Iaçu deve julgar o pedido de adção de medidas cautelares do Ministério Público contra o prefeito do município de Iaçu, Nixon Duarte (PSD), no âmbito da investigação sobre o possível desvio de recursos públicos da Prefeitura. A ação pede a indisponibilidade dos acusado para a compensação dos cofres públicos.

O prazo para que Nixon se manifestasse se encerrou no dia 15 agosto, cinco dias antes da conclusão do processo. Na mesma ação, o MP denunciou a empresa Renova Serviços de Coleta Especializados Eireli e o empresário Marcos Ribeiro Rocha Passos.

O gestor municipal e os demais réus são acusados de desviarem R$ 729 mil em recursos que seriam destinados para a construção de estações de tratamento de água na cidade. O Ministério Público afirma que Nixon criou um esquema de fraude para que sua empresa, a GB Transportes e Serviços, fosse vencedora da licitação, mas registrada no nome de um laranja.

As obras também teriam sido realizadas por funcionários da Prefeitura, e não da empresa vencedora do processo, o que é caracterizado como desvio de finalidade.

Caberá ao juiz Matheus Oliveira de Souza o julgamento do pedido do Ministério Público.