Prefeitura de Iaçu gasta R$ 19 milhões com gasolina e vira alvo do TCM

A Prefeitura de Iaçu gastou R$ 19.206.190,66 em combustíveis entre 2021 e maio deste ano. O valor foi detectado em um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Trânsito, Transporte e Estatística do Estado da Bahia, que apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A cidade é gerida por Nixon Duarte (PSD).

Além do valor, outra possível irregularidade apontada, de acordo com o presidente do órgão, Antônio Carlos Amorim Guimarães, é a relação dos veículos abastecidos no período; um dos automóveis, modelo Ford/Ka, teria restrição de furto. O órgão ainda levanta a possibilidade de manipulação de informações nos sistemas de controle do TCM, com placas lançadas de forma equivocada no Siga, sob a justificativa de uma falha no processo de lançamento. O argumento, porém, é tido como uma tentativa de burlar a fiscalização do TCM.

O instituto pede ao TCM uma investigação rigorosa do Tribunal de Contas, tendo como alvos o prefeito Nixon, o posto de gasolina Posto Iaçu Ltda, e o Posto Iaçu.

"Estaria aí evidenciado os crimes de Peculato, Enriquecimento Ilícito e Improbidade Administrativa, mas como a CORRUPÇÃO é ENDEMICA e envolve vários operadores responsáveis pelas fiscalizações, basta o Prefeito e seus Secretários entrarem no sistema falho que é o do Siga Captura TCM e trocar as placas como se houvesse um simples erro de lançamento, não esquecendo que o próprio Tribunal de Contas se exime da responsabilidade pelas informações lançadas na sua própria base de dados e alerta: Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria -SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades", diz trecho do documento assinado pelo presidente, que reforça que ainda existem outras acusações de irregularidades em outras áreas da administração de Iaçu.