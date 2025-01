TRE-BA investiga vereadores eleitos em Santa Maria da Vitória

Câmara Municipal de Santa María da Vitória, oeste da Bahia - Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE-BA) continua a investigação aos vereadores eleitos no município de Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia, Edineto Moreira dos Santos e Firmino da Silva Tomaz Neto, ambos do PT. Firmino, inclusive foi um dos alvos da Operação "Stop Drive", realizada pela Polícia Federal no oeste da Bahia. Os parlamentares correm risco da perda do mandato, mesmo após serem diplomados.

A denuncia aponta um suposto crime eleitoral, que teria sido cometido, após denúncia apresentada pelos vereadores, Gleydon Carvalho (PSD) e Edson de Novais Santos, conhecido como Dill Pedreiro (PP).

A investigação relata que o vereador participava da organização criminosa formada por funcionários públicos para a prática de crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e corrupção passiva; ele chegou a ser pela PF e hoje responde o processo em liberdade.

A denúncia aponta ainda que o PT registrou a candidatura laranja de Lenilda Hora dos Anjos, a qual não seria moradora de Santa Maria da Vitória, e sim da cidade de Rio Verde-GO. A denuncia aponta também que Lenilda não esteve em Santa Maria da Vitória no dia das eleições, e teria justificado o voto em Rio Verde-GO.

Áudios vazados em aplicativos de mensagens apontam que Lenilda chega a afirmar que foi usada como laranja pelo Partido dos Trabalhadores (PT), áudios que estariam registrados inclusive em ata notarial.

Ainda nos áudios, Lenilda teria afirmado que membros do partido se deslocaram até Rio Verde-GO, implorando para que fosse feita por ela a assinatura de documentos que comprovassem de fato a candidatura.

A suposta candidata, inclusive, não teria realizado quaisquer ato de campanha no período eleitoral, o que de acordo com a denúncia se configura como "candidatura laranja". Um dos objetivos da sigla, ainda de acordo com a denúncia, era atingir os 30% da cota de gênero no processo eleitoral, o que teria prejudicado o resultado das eleições na cidade.