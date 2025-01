60 DIAS Tronox: MP cobra dados atualizados de saúde dos moradores de Areias Município também deve atualizar análise das águas subterrâneas. Determinação é embasada em perícia dos laudos do Inema, já remetidos à fábrica Por Alan Rodrigues 20/12/2024 - 19:12 h

Perícia do MP comprovou altos índices de concentração de metais pesados no subsolo do entorno da Tronox - Foto: Reprodução

A Secretaria de Saúde (Sesau) de Camaçari deve providenciar, até a primeira quinzena de fevereiro, a atualização dos dados de saúde dos moradores da comunidade de Areias, no litoral de Camaçari, bem como a análise da água do subsolo. A determinação é do Ministério Público, através de 5ª Promotoria de Meio Ambiente, com base na perícia dos laudos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que apontou alta concentração de metais pesados no lençol freático, que seriam provenientes da fábrica de pigmentos de dióxido de titânio instalada há mais de 50 anos no local, a Tronox. Leia também: Perícia do MP confirma contaminação de águas subterrâneas pela Tronox Vítimas da poluição convivem com doenças irreversíveis em Areias Tronox é autuada após descumprimento de TAC com MP

Dados publicados pela Sesau de Camaçari há 10 anos comprovaram a alta incidência de doenças respiratórias e câncer, além da presença dos metais na água do subsolo, consumida durante décadas por moradores que se abasteciam através de cisternas, quando a localidade ainda não era atendida pela Embasa. O promotor Luciano Pitta determinou que os laudos da perícia sejam remetidos aos “procuradores regularmente habilitados da pessoa jurídica "TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A”, para conhecimento acerca das conclusões exaradas pelo aludido órgão técnico”. Também foi determinada a remessa “à Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), a fim de que elabore manifestação devidamente fundamentada, sobre os dados atualizados de saúde/doença, especificamente relacionados ao Distrito de Areias, bem assim, para que proceda à nova análise de parâmetros físico-quimicos e microbiológicos das águas subterrâneas da região ali indicada, com o devido encaminhamento de parecer/relatório ao Ministério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos”. O despacho foi assinado no último dia 16 de dezembro.

