A TARDE FM celebra 85 anos de Roberto Carlos em especial

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Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos - Foto: Divulgação

O Palco A TARDE FM deste sábado, 18 será dedicado à obra de Roberto Carlos, em homenagem aos 85 anos do artista, celebrados no domingo. O especial promete reunir alguns dos maiores sucessos do cantor, considerado um dos principais ícones da música brasileira.

A edição vai ao ar a partir das 17h, na rádio A TARDE FM, com transmissão em 103,9 FM, além do aplicativo e do site oficial. A proposta é revisitar canções que marcaram gerações e consolidaram a carreira do artista ao longo de décadas.

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No repertório, não vão faltar hits como 'Detalhes', 'Além do Horizonte', 'Emoções', 'Jesus Cristo' e 'Como é Grande o Meu Amor Por Você', músicas que atravessam o tempo e seguem presentes na memória afetiva do público.

Uma trajetória marcada por sucessos

Com uma carreira que ultrapassa seis décadas, Roberto Carlos se tornou um dos artistas mais influentes da música brasileira, acumulando milhões de discos vendidos e uma legião de fãs dentro e fora do país.

Sua obra passeia por diferentes fases, do iê-iê-iê da Jovem Guarda às baladas românticas que se tornaram sua marca registrada.

Ao longo dos anos, o cantor construiu uma trajetória sólida, marcada por apresentações históricas, especiais televisivos e canções que se tornaram verdadeiros hinos populares.