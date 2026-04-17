Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPECIAL

A TARDE FM celebra 85 anos de Roberto Carlos em especial

Programa reúne grandes sucessos do cantor e revisita trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos
Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos -

O Palco A TARDE FM deste sábado, 18 será dedicado à obra de Roberto Carlos, em homenagem aos 85 anos do artista, celebrados no domingo. O especial promete reunir alguns dos maiores sucessos do cantor, considerado um dos principais ícones da música brasileira.

A edição vai ao ar a partir das 17h, na rádio A TARDE FM, com transmissão em 103,9 FM, além do aplicativo e do site oficial. A proposta é revisitar canções que marcaram gerações e consolidaram a carreira do artista ao longo de décadas.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Copa nos EUA terá "o maior show do mundo" com fenômeno do rock
Depois do Guns: 4 shows para continuar a maratona de rock em Salvador
Valores milionários? Veja quanto o Guns N' Roses cobra para show no Brasil

No repertório, não vão faltar hits como 'Detalhes', 'Além do Horizonte', 'Emoções', 'Jesus Cristo' e 'Como é Grande o Meu Amor Por Você', músicas que atravessam o tempo e seguem presentes na memória afetiva do público.

Uma trajetória marcada por sucessos

Com uma carreira que ultrapassa seis décadas, Roberto Carlos se tornou um dos artistas mais influentes da música brasileira, acumulando milhões de discos vendidos e uma legião de fãs dentro e fora do país.

Sua obra passeia por diferentes fases, do iê-iê-iê da Jovem Guarda às baladas românticas que se tornaram sua marca registrada.

Ao longo dos anos, o cantor construiu uma trajetória sólida, marcada por apresentações históricas, especiais televisivos e canções que se tornaram verdadeiros hinos populares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm roberto carlos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos
Play

Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

Especial promete reunir alguns dos maiores sucessos de Roberto Carlos
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

x