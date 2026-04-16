Valores milionários? Veja quanto o Guns N' Roses cobra para show no Brasil

A banda Guns N’ Roses se apresentou nesta quarta-feira, 15, em Sa - Foto: Divulgação

O Guns N' Roses fez história em Salvador ao realizar, na última quarta-feira, 15, seu primeiro show na capital baiana. A apresentação aconteceu na Arena Fonte Nova e reuniu mais de 40 mil pessoas em uma noite marcada por energia intensa e um repertório robusto, com 26 músicas.

No palco, clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Welcome to the Jungle levaram o público ao delírio. Liderado por Axl Rose, o grupo entregou um espetáculo que reforça sua longevidade e relevância no rock mundial.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quanto custa um show do Guns N’ Roses?

Mas além do impacto musical, um dos pontos que mais chamam atenção é o valor envolvido para trazer a banda ao Brasil. Como base, um show realizado em Cuiabá ajuda a dimensionar esse custo.

Na apresentação ocorrida em 31 de outubro de 2025, na Arena Pantanal, o Guns N' Roses cobrou um cachê de US$ 1,6 milhão, cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época. A informação foi apurada pela jornalista Pietra Nóbrega. O evento também foi considerado histórico, reunindo mais de 45 mil fãs.

Esse valor serve como referência para entender o investimento necessário para shows da banda no país, que envolve não apenas o cachê, mas toda a estrutura de produção, logística e equipe internacional.

Turnê 2026: além do eixo tradicional

O show em Salvador faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que tem como destaque a passagem por cidades fora do eixo Rio–São Paulo, ampliando o alcance da banda no Brasil.

Em 2026, o grupo percorre diversas regiões do país, com apresentações em:

Porto Alegre (01/04 – Jockey Club)

São Paulo (04/04 – Monsters of Rock, no Allianz Parque)

São José do Rio Preto (07/04 – Recinto de Exposições)

Campo Grande (09/04 – Autódromo Orlando Moura)

Cariacica (12/04 – Estádio Kleber José de Andrade)

Salvador (15/04 – Arena Fonte Nova)

Fortaleza (18/04 – Arena Castelão)

São Luís (21/04 – Arena Castelão)

Belém (25/04 – Mangueirão)

Com uma agenda extensa e público expressivo em diferentes capitais, o Guns N' Roses mostra que continua sendo um dos maiores nomes do rock mundial, tanto no palco quanto nos bastidores, onde os números também impressionam.