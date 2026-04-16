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MÚSICA

Valores milionários? Veja quanto o Guns N' Roses cobra para show no Brasil

Cachê milionário reforça o peso da banda entre as maiores turnês internacionais

Luan Julião
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A banda Guns N’ Roses se apresentou nesta quarta-feira, 15, em Sa
A banda Guns N’ Roses se apresentou nesta quarta-feira, 15, em Sa -

O Guns N' Roses fez história em Salvador ao realizar, na última quarta-feira, 15, seu primeiro show na capital baiana. A apresentação aconteceu na Arena Fonte Nova e reuniu mais de 40 mil pessoas em uma noite marcada por energia intensa e um repertório robusto, com 26 músicas.

No palco, clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Welcome to the Jungle levaram o público ao delírio. Liderado por Axl Rose, o grupo entregou um espetáculo que reforça sua longevidade e relevância no rock mundial.

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Quanto custa um show do Guns N’ Roses?

Mas além do impacto musical, um dos pontos que mais chamam atenção é o valor envolvido para trazer a banda ao Brasil. Como base, um show realizado em Cuiabá ajuda a dimensionar esse custo.

Na apresentação ocorrida em 31 de outubro de 2025, na Arena Pantanal, o Guns N' Roses cobrou um cachê de US$ 1,6 milhão, cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época. A informação foi apurada pela jornalista Pietra Nóbrega. O evento também foi considerado histórico, reunindo mais de 45 mil fãs.

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Esse valor serve como referência para entender o investimento necessário para shows da banda no país, que envolve não apenas o cachê, mas toda a estrutura de produção, logística e equipe internacional.

Turnê 2026: além do eixo tradicional

O show em Salvador faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que tem como destaque a passagem por cidades fora do eixo Rio–São Paulo, ampliando o alcance da banda no Brasil.

Em 2026, o grupo percorre diversas regiões do país, com apresentações em:

  • Porto Alegre (01/04 – Jockey Club)
  • São Paulo (04/04 – Monsters of Rock, no Allianz Parque)
  • São José do Rio Preto (07/04 – Recinto de Exposições)
  • Campo Grande (09/04 – Autódromo Orlando Moura)
  • Cariacica (12/04 – Estádio Kleber José de Andrade)
  • Salvador (15/04 – Arena Fonte Nova)
  • Fortaleza (18/04 – Arena Castelão)
  • São Luís (21/04 – Arena Castelão)
  • Belém (25/04 – Mangueirão)

Com uma agenda extensa e público expressivo em diferentes capitais, o Guns N' Roses mostra que continua sendo um dos maiores nomes do rock mundial, tanto no palco quanto nos bastidores, onde os números também impressionam.

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Tags:

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