RDD destaca poder do “molho baiano” em seu novo álbum

RDD apresenta uma nova roupagem em seu álbum - Foto: Divulgação | @tscampelo

RDD lançou seu primeiro álbum solo nesta quinta-feira, 16. Conhecido por comandar a banda ÀTTØØXXÁ, o produtor musical apresentou uma nova roupagem para o famoso “molho baiano”, expressão que foi muito utilizada nos últimos meses, devido a campanha do ator Wagner Moura no Oscar 2026.

Chamado “Hot Sauce”, o projeto mistura os gêneros do pagodão baiano, afrobeat, funk e dancehall. Além de contar com participações de artistas nacionais como Karol Conká, Rincon Sapiência, Rael e internacionais como Afro B, Team Salut e Anik Khan.

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Capa do álbum com foto de Tercio Campelo e design de Yan Cloud | Foto: Tercio Campelo e design de Yan Cloud

Em entrevista a reportagem do portal A TARDE, o artista explicou o conceito por trás da produção, que marca diferentes fases da trajetória do artista como produtor, conectando artistas e momentos distintos da sua carreira.

“O molho é uma coisa muito da Bahia e o molho está muito associado ao nosso ritmo, né? Então, eu acho que a gente é abençoadíssimo, nesse sentido. Acho que a percussividade abençoa também muito essa nossa terra vinda da nossa herança lá da África”, disse ele.

“Acho que para mim, como artista, a minha vontade sempre foi de fazer esse molho chegar numa música pop contemporânea, pois creio que nós vivemos períodos áureos ali nos anos 90, 2000… E eu acho que perdeu um pouco essa linha”, explicou.

Mistura de ritmos

Durante o bate-papo, RDD também contou qual o maior desafio técnico na hora de costurar os ritmos tradicionais da Bahia com os globais em 13 faixas, destacando que sempre foi fã da cultura de outros países vizinhos do Brasil.

“Para mim, de verdade, não é um desafio fazer essa união de ritmos. Eu acho que a minha vida inteira eu busquei isso. Eu realmente amo todos esses ritmos. Eu amo como a música afro diaspórica chega no mundo, como ela sai e se propaga pela Jamaica, como ela se propaga aqui pela Colômbia…”, afirmou.

“Então, acho que sempre fui realmente muito consumidor e sempre achei que nós temos essa mesma origem que não é algo desafiador, sabe? É só algo para você unir os pontinhos ali muito rapidamente, porque ela funciona. De funcionar, eu digo em termo sonoro, ela se encaixa ali. Acho que tanto o ritmo, quanto a forma da linguagem que se canta”, destacou.

Molho que fica

Por fim, RDD confessou que espera que o “Hot Sauce” siga na cabeça do público e fique como uma marca, levando o tempero e o molho baiano para diversos países do mundo.

“Eu acho que é a minha passagem pela música até hoje da Bahia sempre foi pensando em marcar e eu acredito que quem tiver escutando o ‘Hot Sauce’ vai me reconhecer, vai entender muito facilmente toda a minha trajetória, tudo que tá ali e ao mesmo tempo vai falar assim: ‘Nossa senhora, ele ainda foi mais longe’, sabe?”, disse.

“Eu realmente acredito que se Deus abençoar, se nossos orixás abençoar, eu sigo os mandamentos do meu padrinho Carlinhos Brown né, para estar aí na história da música contribuindo e deixando um legado muito bonito com os ritmos da Bahia e com a música pop do mundo”, concluiu.

O álbum já está disponúvel em todas as plataformas digitais e a faixa “AYAYA” ganhará um videoclipe na sexta-feira, 17 de abril, ao meio-dia, no canal do Youtube de RDD.