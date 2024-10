Afastada da Garbage, Shirley Manson abre o jogo sobre saúde

Manson compartilhou uma foto sua em um leito hospitalar - Foto: Reprodução | Instagram

Shirley Manson, de 58 anos, vocalista da banda Garbage, está se recuperando de uma cirurgia. A notícia veio à tona após a banda ter cancelado sua turnê de 2024 devido a uma lesão sofrida pela artista.

Em uma postagem nas redes sociais, Manson compartilhou uma foto sua em um leito hospitalar, sorrindo e fazendo o sinal da paz. Na legenda, ela expressou gratidão pela natureza e pelo carinho dos fãs: "Estou me lembrando, enquanto tento me recuperar dessa grande cirurgia, que ainda existem coisas belas no mundo. Sou muito grata a todas as pessoas que se esforçaram para me amar e cuidar de mim e me apoiar."

A cantora revelou ter passado a maior parte da semana na cama, buscando refúgio na gentileza e na consideração das pessoas ao seu redor, em meio a um mundo que, segundo ela, parece inundado por notícias negativas. Em outra publicação, Manson celebrou sua força de vontade com a frase: "Ela vive."

A lesão que levou à cirurgia ocorreu durante a turnê europeia do Garbage no verão. A banda lamentou profundamente ter que cancelar os shows restantes do ano, mas garantiu que a decisão foi tomada pensando no bem-estar de Manson. A cantora precisará de tempo para se recuperar completamente e iniciar um processo de reabilitação.

Garbage, formada em 1994, é uma das bandas mais influentes do rock alternativo. Com hits como "Stupid Girl", "Only Happy When It Rains" e a canção-tema do filme de James Bond "The World Is Not Enough", a banda conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

A banda espera retornar aos palcos em 2025.