Baixista do Ultraje a Rigor, Mingau recebe alta após 1 ano internado

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista do grupo de rock Ultraje a Rigor, recebeu uma ótima notícia, nesta segunda-feira, 7. O músico recebeu alta após passar um ano hospitalizado.

O ex-integrante do The Noite, do SBT, estava no Hospital São Luiz, na unidade do Itaim, na Zona Sul de São Paulo. A partir desta decisão, Mingau deverá continuar o tratamento em uma clínica de reabilitação.

“Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, declarou Isabella Aglio, filha do músico, em um comunicado.

O famoso recebeu tiro na cabeça em Paraty (RJ), em setembro de 2023. O músico chegou a ficar mais de quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo, até ter alta no começo deste ano.

"Foi um processo demorado, porque o convênio não liberou a prótese sob medida. Tivemos que entrar na Justiça, que deu ganho de causa para nós e obrigou a empresa a fornecer a prótese", falou Isabella.