Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, passará por cirurgia no crânio | A TARDE

Mingau, baixista do grupo Ultraje a Rigor, será submetido a uma cirurgia no crânio nas próximas semanas. Ele foi vítima de um disparo na cabeça durante uma tentativa de assalto em setembro do último ano. O músico segue internado. A informação sobre o novo procedimento foi revelada por Isabella Aglio, que é filha de Mingau.

“Graças a Deus o quadro dele é estável, por isso deverá se submeter a uma cranioplastia nas próximas semanas para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo ferimento e para o tratamento”, disse Isabella na quarta-feira, 3, em publicação nas redes sociais.

Ela ainda explicou que a família tem enfrentado dificuldade financeira para manter o tratamento do músico pelo SUS. Os cuidados em saúde de Mingau chegou a causar uma dívida que bateu os R$ 300 mil, ainda segundo a publicação.

“Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião, então ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Quem iria pensar em conferir se os médicos trazidos por um amigo dele não eram credenciados pelo convênio?”, acrescentou Isabella.

Desafio

Diante da situação, a filha de Mingau revelou que amigos do músico uma vaquinha e um show Teatro Bradesco, em São Paulo. A mobilização ajudou a quitar o valor da dívida em quatro meses.

Mingau será encaminhado a uma clínica de reabilitação, após a realiação da cranioplastia. O objetivo é que o local possa ajudae no avanço da recuperação do baixista do grupo Ultraje a Rigor.

