Alcione rebate comentários sobre suposto uso de IA: "Requebrado é real"
Cantora publicou um vídeo reagindo às suposições e foi elogiada
A cantora Alcione surpreendeu o público ao dançar com vigor no palco durante um show no Rio de Janeiro no último sábado, 16.
Depois da repercussão de vídeos gravados na ocasião, a artista, de 78 anos, rebateu comentários sobre quem considera que se trata de inteligência artificial (IA).
“IA?????? Aqui o requebrado é REAL!!!! Se liga na remelexo…”, escreveu Alcione, em vídeo publicado no Instagram.
Colegas da cantora enalteceram a vitalidade de Alcione. “Ela não é uma qualquer”, elogiou a atriz Fabiana Karla. “Maravilhosa. Voando”, escreveu Teresa Cristina. “Rainha”, disse Daniela Mercury. “Respeita ela”, disse Pocah.
Cirurgia na coluna
Alcione foi submetida a uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese associada à discopatia degenerativa em 2022.
O problema acontece quando uma vértebra escorrega sobre outra, podendo causar dores e desvios de postura.
Antes da realização do procedimento, a cantora vinha fazendo seus show sentada em uma cadeira e contava com a ajuda de alguém para se levantar e se deslocar para entrar e sair do palco.