Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão anunciam show histórico em Salvador

Trio vai dividir o palco na turnê ‘O Maior Encontro do Samba’ - Foto: Divulgação

Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, três dos maiores nomes do samba brasileiro, vão dividir o mesmo palco em 2026. O trio anunciou no domingo, 8, a turnê ‘O Maior Encontro do Samba’. O projeto marca a primeira vez que os artistas se apresentam juntos, simultaneamente, em uma estrutura de arena.

Com direção musical de Pretinho da Serrinha e direção artística de Leninha Brandão, a turnê celebra mais de 150 anos de carreira somados. O espetáculo foi concebido como uma celebração da história e da força do samba, reunindo repertórios consagrados dos três artistas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estreia acontece no dia 6 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O roteiro inclui outras seis capitais brasileiras e contará, em algumas datas, com participações especiais de Martinho da Vila, Seu Jorge, Péricles e Alexandre Pires. Em Salvador, o show está marcado para o dia 19 de dezembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com participação de Martinho da Vila.

“Se fosse sozinho, eu não faria”, afirmou Zeca Pagodinho ao comentar o projeto. Alcione também ressaltou o prazer de dividir o palco com os colegas, enquanto Jorge Aragão destacou a admiração e a amizade que unem o trio.

A pré-venda de ingressos começa no dia 8 de fevereiro, enquanto a venda geral será aberta em 11 de fevereiro, por meio da plataforma Eventim.