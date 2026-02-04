"É preconceito": ministra critica TCU por punição a escola de samba

Acadêmicos de Niterói fará homenagem a Lula no Carnaval do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram @s1fotografiaecomunicacao

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) em suspender parcialmente o repasse de R$ 1 milhão a Acadêmicos de Niterói, escola de samba que irá homenagear o presidente Lula (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.

Com o enredo “Do Alto do Mulungo surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação irá narrar a trajetória de Lula desde a infância no sertão de Pernambuco até a chegada a São Paulo.

Motivação

O pedido foi motivado por um contrato de R$ 12 milhões entre a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), que repassa R$ 1 milhão para cada escola de samba do Grupo Especial do Carnaval.

O órgão faz esse aporte por entender que o Carnaval promove e incentiva o turismo internacional no Brasil. No entanto, a Corte de Contas entendeu que o recurso destinado a escola de samba pode ser definido como "desvio de finalidade" da verba, já que o samba-enredo da escola homenageará Lula neste ano.

"Preconceito" e "Censura"

"Não conversei dentro do governo, mas é preconceito. A Embratur sempre financiou a Liesa. Se a Liesa está decidindo assim, tem os critérios dela”, disse a ministra.

Já o presidente de honra na Acadêmicos de Niterói, o vereador Anderson Pipico (PT-RJ), disse que o pedido se trata de uma "censura" e que o Brasil "não está em período eleitoral ainda".

"A liberdade de expressão tem que ser defendida como um valor prioritário na nossa sociedade e que faz parte da nossa democracia. Então, qualquer ação nesse sentido, na minha avaliação, é de cercear a escola", disse ele à CNN Brasil.

Envio de ofício

A análise do TCU foi expedida após cinco deputados do Novo enviarem um ofício para o Tribunal para barrar a homenagem no carnaval deste ano, no qual pediam apuração do repasse da verba do governo à Acadêmicos de Niterói.

O documento foi assinado pelo líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem (RS); além dos deputados federais do mesmo partido, como Luiz Lima (RJ); Gilson Marques (SC); Ricardo Salles (SP); e Eduardo Girão (CE).