Além de Claudia Leitte! Veja cantores que mudaram música por religião

Claudia Leitte tem sido criticada por postura - Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Leitte não é a primeira cantora a enfrentar polêmicas por mudar a letra de uma música por motivos religiosos. Durante um show em Salvador, a artista foi criticada por alterar um trecho da canção 'Caranguejo', que mencionava Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana, substituindo-o por Yeshua/Jesus, o filho de Deus no cristianismo.

Leia Mais:

>>> Web resgata Claudia Leitte trocando hit de Saulo: "Canto pra Javé"

>>> Carnaval 2025: saiba detalhes de como será a homenagem ao Axé Music

>>> PL que veta shows que fazem apologia ao sexo é aprovado na Câmara

O episódio levou o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, a se manifestar sobre racismo religioso. Ele afirmou que a mudança desrespeitou a cultura afro-brasileira ao trocar o nome da divindade. A publicação recebeu uma série de comentários de apoio, incluindo o da cantora Ivete Sangalo.

Apesar da repercussão, Claudia Leitte não está sozinha. Outros artistas brasileiros também já alteraram letras de suas músicas por questões religiosas. Saiba quem são agora:

Joelma

Após se converter ao evangelismo, Joelma revisou suas músicas para alinhar com sua nova fé. Um exemplo é o hit 'Príncipe Encantado', no qual alterou um verso que fazia referência à bruxaria, removendo menções como “um copo sobre a mesa de Quijá, bola de cristal e cartas de baralho”.

Roberto Carlos

Roberto Carlos também adaptou suas canções por motivos religiosos. Na música 'Além do Horizonte', alterou o verso “De que vale o paraíso sem amor” para “pois só vale o paraíso com amor”, refletindo suas convicções.

Simone e Simaria

Enquanto ainda formavam uma dupla, Simone e Simaria optaram por deixar de cantar "Quero ser feliz também", do Natiruts, devido a uma menção a Iemanjá. Durante uma apresentação no programa Música Boa Ao Vivo, Simaria explicou que elas evitavam a canção por não saberem como lidar com o verso ligado ao orixá.

Tim Maia

Tim Maia, ao se converter à Cultura Racional, transformou completamente suas letras para transmitir mensagens ligadas à nova crença. O álbum “Tim Maia Racional” é um marco dessa fase, substituindo temas antigos por exaltações à fé racionalista.