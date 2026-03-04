Menu
MÚSICA
SHOW

Andrezza mistura axé, rock e reggae em show no Pelourinho

Cantora apresenta repertório que mistura inéditas, autorais e releituras em apresentação na Arena do Teatro Sesc Senac

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/03/2026 - 13:27 h

Imagem ilustrativa da imagem Andrezza mistura axé, rock e reggae em show no Pelourinho
-

A cantora, compositora e guitarrista Andrezza retorna aos palcos de Salvador na próxima sexta-feira, 6, às 19h30, com show na Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho.

A artista, que tem se destacado como um dos nomes promissores da música brasileira contemporânea, apresenta um espetáculo vibrante, marcado por diversidade sonora, liberdade feminina e forte conexão com o público.

No repertório, Andrezza traz releituras que integraram o espetáculo Gal pra Dançar, além de canções autorais dos discos 'Alto Lá' (2019) e 'Eutrópica' (2022). O público também poderá conferir músicas inéditas premiadas em festivais nacionais, como o Festival de Música Educadora FM e o Edésio Santos da Canção.

Com uma sonoridade pop baiana tropicalista, o show mistura axé, rock, cumbia, rap, reggae, maracatu e arrocha, refletindo a pluralidade da música produzida na Bahia. No palco, Andrezza assume a guitarra e é acompanhada por uma banda formada por Antenor Cardoso (bateria), Gabriel Dominguez (guitarra) e Renato Nunes (baixo), garantindo uma apresentação intensa, cheia de afetos e identidade.

A apresentação também contará com participações especiais da poetisa de Uauá, Mariana Guimarães, e do cantor e compositor de Vitória da Conquista, Lucas Gerbazi.

Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 16,00 (credencial Sesc) e podem ser adquiridos no Sympla.

Serviço

  • Show: Andrezza
  • Data: 06/03 (sexta-feira)
  • Local: Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho
  • Horário: 19h30
  • Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia) | R$ 16,00 (credencial Sesc)
  • Vendas: Sympla

x