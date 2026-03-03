Jota Quest embala o Palco A TARDE FM neste sábado

Banda já faz parte da trilha sonora de gerações - Foto: Divulgação

Há mais de 30 anos levando o Rock de Minas para todo o Brasil, o Jota Quest será a atração do Palco A Tarde FM neste sábado, 7. O grupo liderado por Rogério Flausino, reconhecido como uma das bandas mais sólidas em atuação no país, assume a programação da rádio a partir das 17h, em um especial repleto de sucessos que atravessam gerações.

Na playlist, não vão faltar hits como 'Fácil', 'Dias Melhores', 'O Sol', 'Só Hoje' e 'Dentro de um Abraço', músicas que consolidaram a trajetória do grupo e ajudaram a construir sua identidade no pop rock nacional.

Com um trabalho impecável e uma energia ímpar, a banda já faz parte da trilha sonora de gerações e segue reunindo fãs de diferentes idades em torno de letras marcantes e refrões memoráveis.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Formado em Minas Gerais na década de 1990, o Jota Quest construiu uma carreira marcada por constância, reinvenção e forte conexão com o público. Ao longo dos anos, o grupo transitou entre o rock, o pop e a soul music, mantendo-se relevante nas paradas e nos palcos brasileiros.