Festival de Pagode retorna a Salvador celebrando a força feminina

Programação aposta em shows duplos e encontros inéditos entre artistas - Foto: Divulgação | Beatriz de Paula e Lane Silva

Salvador recebe, nos dias 7 e 8 de março, a segunda edição do Festival Pagode Por Elas, evento que reúne um line-up 100% feminino e ocupa a Praça Neguinho do Samba, no Pelourinho.

Com o tema “O Pagodão Conecta”, a programação aposta em shows duplos e encontros inéditos entre artistas de diferentes gerações e estilos, reforçando o protagonismo das mulheres na cena do pagode baiano.

Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, com valores entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira para os dois dias). A iniciativa foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.



Mais do que uma sequência de shows, o festival se consolida como um espaço de afirmação e construção de legado feminino no pagodão. A proposta é ampliar conexões, abrir caminhos e fortalecer artistas que já atuam no gênero, além de impulsionar novos talentos.

Celebrando a diversidade e a potência da voz feminina, o Festival Pagode Por Elas - primeiro festival de pagode baiano com line up 100% feminina -, chega à sua segunda edição reafirmando o compromisso com a representatividade e a ocupação de espaços historicamente negados às mulheres.

Encontros inéditos e potência musical

No sábado, 7, sobem ao palco Karol Freitas, Bloquinho Delas e DJ Paulilo, além das dobradinhas da banda Didá com a artista de rap paulista Afreekassia e da Sambaiana com Márcia Castro.

Já no domingo, 8, DJ Paulilo retorna à programação, A Dama faz show solo completo, Aila Menezes se apresenta com Gal do Beco, Sofia Pitta divide o palco com Cinara e a banda Pagode Por Elas reúne Rai Ferreira, Léo Kret e Nath BR.

“Essa grade é de uma potência musical gigantesca. Conseguimos unir até gerações trazendo Gal do Beco, uma das grandes vozes femininas do samba da Bahia e Karol Freitas, cantora que ganhou o concurso de talentos que realizamos no ano passado e vai apresentar seu showcase no mesmo palco”, explica Beatriz Almeida, diretora de projetos e também co-fundadora da Pagode Por Elas.

A diretora executiva e cofundadora Joyce Melo destaca o propósito ampliado desta edição. “Na primeira edição demarcamos a existência potente dessa cena musical feita por mulheres. Agora nosso foco é conectar artistas, gêneros musicais e profissionais mulheres do mercado com o propósito de expandir o impacto das mulheres. Não é por acaso, inclusive, que um dos dias do festival é 8 de março, Dia da Mulher, data de celebração sim, mas também de luta, de honrar nosso caminho que está sendo construído”.

Representatividade e legado

A cantora Aila Menezes celebrou o retorno ao festival. “Eu sempre achei a ideia das meninas [Joyce Melo e Beatriz Almeida], muito revolucionária, muito maravilhosa. Foi de muita felicidade saber que teria novamente este ano e que eu estaria mais uma vez na grade”, comemora.

Outra artista confirmada, Léo Kret, também ressaltou a importância simbólica do convite. “Fiquei honrada, porque esse convite representa o reconhecimento da minha trajetória, da minha luta e do meu trabalho dentro do pagode. É uma confirmação de que estamos ocupando espaços que historicamente nos foram negados”, afirma.

Para Beatriz Almeida, o momento marca uma virada histórica no gênero. “A nova década do pagodão está, de fato, sendo construída finalmente com o protagonismo feminino de quem já faz parte da cena há muitos anos e quem está chegando agora. É sobre legado e semente. Vamos fazer mais um evento que vai ficar marcado na história", finaliza.

Festival Pagode Por Elas - O Pagodão Conecta