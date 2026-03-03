Menu
MÚSICA
Evento gratuito celebra inauguração da estátua de Moraes Moreira

Homenagem faz parte da programação da Fundação Gregório de Mattos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/03/2026 - 14:57 h

Evento gratuito na Praça Castro Alves
Acontece na Praça Castro Alves a inauguração da estátua de Moraes Moreira, ícone do Carnaval, no dia 12 de março, às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público, sujeito à lotação do espaço.

A homenagem faz parte da programação comemorativa pelos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Com uma carreira marcada pela mistura de ritmos como samba, baião e rock, Moraes Moreira teve impacto na música baiana. A obra, esculpida pelo artista Roberto Manga, tem como objetivo preservar o legado do cantor no Centro Histórico de Salvador.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos explica que o evento integra o calendário comemorativo da instituição que, ao longo de 2026, realizará uma série de ações culturais na capital.

“Essa é uma homenagem a Moraes Moreira mais do que justa. Primeiro, por ser um baiano reconhecido como um dos maiores artistas do país. E, segundo, Moraes foi o primeiro cantor de trio elétrico. E qual é o grande palco de Moraes Moreira? A Praça Castro Alves. Então, nada mais justo do que homenageá-lo no local onde ele mais gostava de tocar no Carnaval”, enfatiza o gestor.

Programação do evento

A celebração contará ainda com cortejo do bloco Moraes e Moreira até o Teatro Gregório de Mattos, além de apresentação da cantora Andreza. No local, também ocorrerão a exposição “FGM 40+” e a apresentação oficial da programação da fundação.

A cerimônia terá a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, e do presidente da FGM, Fernando Guerreiro. O encerramento ficará por conta do cantor Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, no terraço do Cine Glauber Rocha.

Sobre Moraes Moreira

Nascido em Ituaçu, na Bahia, Moraes Moreira ganhou reconhecimento na década de 1970 e foi a primeira voz a se apresentar em cima de um trio elétrico. O artista misturou ritmos como frevo e ijexá, criando uma assinatura baiana para o Carnaval.

Além disso, foi um dos fundadores dos Novos Baianos, grupo de destaque na música brasileira, deixando um legado marcante para a cultura.

Serviço

  • Atrações: Inauguração da estátua de Moraes Moreira, exposição FGM 40+, lançamento da revista, apresentações de Andrezza e Davi Moraes
  • Quando: 12 de março (quinta-feira)
  • Horário: 17h
  • Onde: Teatro Gregório de Mattos
  • Acesso: aberto ao público e gratuito (sujeito à lotação do espaço)

