SOLIDARIEDADE

Show do Cidade Negra na Arena A TARDE terá ação solidária; entenda

Apresentação da turnê “De Agora em Diante” une música e ação social com doações destinadas ao programa Mesa Brasil

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

02/03/2026 - 18:04 h | Atualizada em 02/03/2026 - 18:18

Show da banda Cidade Negra em Salvador contará com ingresso solidário
Show da banda Cidade Negra em Salvador contará com ingresso solidário -

O show da banda Cidade Negra em Salvador contará com ingresso solidário, incentivando o público a contribuir com doações destinadas ao Mesa Brasil, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina.

A apresentação acontece no dia 25 de abril, na Arena A TARDE, e integra uma iniciativa que associa música e impacto social.

O Sesc Mesa Brasil atua há 30 anos no combate à fome e ao desperdício, coletando excedentes de produção ou alimentos fora dos padrões de comercialização — mas próprios para consumo — para distribuição a instituições sociais cadastradas, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A proposta do ingresso solidário busca ampliar essa rede de apoio por meio da participação do público.

A ação acontece durante a passagem da turnê “De Agora em Diante” pela capital baiana. O novo espetáculo celebra mais de três décadas de trajetória do Cidade Negra e marca o reencontro artístico entre Toni Garrido e Bino Farias, inaugurando uma nova fase da banda, reconhecida como um dos principais nomes do reggae brasileiro.

“De agora em diante, o futuro tem batida, tem poesia, tem verdade”. A frase do cantor e compositor Toni Garrido resume o espírito da nova fase do grupo, que aposta em um repertório que mistura clássicos, releituras e novas propostas sonoras, reafirmando a identidade que une reggae, pop e mensagens de esperança.

A turnê também homenageia o álbum 'Sobre Todas as Forças', que completa 30 anos e ganha nova interpretação nesta etapa que celebra maturidade artística e conexão com diferentes gerações de fãs.

Reconhecido por transformar apresentações em encontros coletivos, o Cidade Negra prepara para Salvador um show que dialoga com passado, presente e futuro. A realização local é da Íris Produções, que reforça a proposta de promover experiências culturais associadas a iniciativas sociais.

Cidade Negra, em “De Agora em Diante”

  • Data: 25 de abril (sábado)
  • Local: Arena A Tarde (Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores)
  • Abertura dos portões: 18h | Show: 20h
  • Classificação: 16 anos
  • Vendas: Eventim
  • Ponto de venda: Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra/ 1º piso)

Valores:

  • Pista Premium: R$ 280 (inteira); R$ 140 (meia); R$ 210 + 1kg de alimento (solidário)
  • Arena: R$ 240 (inteira); R$ 120 (meia); R$ 170 + 1kg de alimento (solidário)
  • Camarote: R$ 320 (inteira); R$ 160 (meia)

Tags:

Cidade Negra música

